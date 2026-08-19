Češky přestávají kupovat houbičky na nádobí. Nahrazují je 1 věcí, která nikdy nezapáchá a stojí pár korun

Ten nasládlý zápach, který se line ze dřezu i pár hodin po umytí, zná skoro každá domácnost. Vychází z obyčejné pěnové houbičky a žádné vymáchání ho spolehlivě nezažene. V českých kuchyních se proto potichu děje malá výměna. Klasická houbička mizí a její místo zabírá pomůcka, kterou nejde rozvonět, vydrží dlouhé měsíce a v přepočtu na jedno umytí vyjde na pár korun.
Čím Češi nahrazují klasickou houbičku
Nejčastější náhradou se stala silikonová houbička. Vypadá na první pohled neobvykle, místo měkké pěny má hladké tělo s drobnými výstupky a hlavně jednu zásadní vlastnost. Má uzavřený, hladký povrch, do kterého voda ani drobky jídla nezatečou. Po opláchnutí proto rychle oschne a pach se v ní nemá kde usadit.
Vedle silikonu roste obliba kartáče na nádobí a přírodních pomůcek z juty, lufy nebo kokosových vláken. Všechny drží tvar, snadno se propláchnou a schnou rychleji než houba. Pořizovací cena je sice o něco vyšší než u balíčku pěnových houbiček, jenže silikon i kartáč vydrží dlouhé měsíce. Náklady na jedno umytí tak klesnou na minimum.
Přečtěte si také: Stál v každé koupelně za minulého režimu, pak skončil ve sběrném dvoře. Kdo ho má dodnes, dostane za něj i 500 Kč Proč pěnová houbička zapáchá
Zápach není jen otázka pocitu. Měkká houba je pro bakterie ideální domov. Nabízí jim pořád dost tepla, vlhka i drobných zbytků jídla. Německý mikrobiolog Markus Egert z univerzity ve Furtwangenu v roce 2017 spočítal, že v jediném krychlovém centimetru použité houbičky může žít až 54 miliard bakterií. Ve čtrnácti zkoumaných kusech jeho tým rozpoznal 362 různých druhů.
Za typický kyselý pach mohou bakterie, které běžně žijí na lidské kůži a stejně tak rozvoní i zapocené prádlo. Ještě větší opatrnost patří k syrovému masu. Stačí s houbou přejet zbytky na prkénku a může se v ní usadit i salmonela, která pak přejde na čisté nádobí i na linku.
Vyvařování ani myčka problém nevyřeší
Většina lidí sáhne po osvědčených tricích. Houbičku strčí do mikrovlnky, přelije vroucí vodou, namočí do octa nebo ji hodí do myčky. Egertův výzkum ale přinesl překvapení. Takto ošetřené kusy měly bakterií stejně jako ty, kterých se nikdo předtím nedotkl. Vysoká teplota totiž zlikviduje hlavně choulostivější mikroby, jenže ti nejotrlejší přežijí a během chvíle zaberou místo po uhynulých. Ve dřezu vám tak zůstane houba plná právě těch nejodolnějších bakterií.
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Odborníci proto radí měnit klasickou pěnovou houbičku každý týden. Pro spoustu domácností je ale jednodušší přejít rovnou na materiál, který tenhle problém nemá.
Kartáč, silikon nebo lufa
V přímém porovnání pěnové houby a kartáče dopadl kartáč jednoznačně líp, bakterií na něm zůstává výrazně méně. Rychleji totiž vysychá a sucho mikrobům nesvědčí. Salmonela se v pěnovce dokázala držet naživu dlouho, kdežto z kartáče časem sama zmizela. Kartáč navíc drží ruce nad vodou, takže je nemusíte při každém talíři máčet.
Kartáč vysychá rychleji než pěnová houba, a proto na něm zůstává výrazně méně bakterií. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Silikonová houbička boduje snadnou údržbou a dlouhou životností. Férově k ní ale patří i pár slabin:
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat máslo. Nahrazují ho touto chytrou vychytávkou, která je lepší na vaření, levnější a zdravější na připálené zbytky je krátká, rozlitou vodu z linky nesetře, protože nesaje, pění slaběji, takže spotřebuje o něco víc saponátu.
Nejlépe proto funguje ve dvojici s kartáčem. Kdo chce co nejšetrnější variantu k přírodě, sáhne po lufě, kokosu nebo celulózové houbičce, kterou lze nakonec kompostovat.
Bonus: méně mikroplastů v kuchyni
Pěnové houbičky mají ještě jednu skrytou nevýhodu. Při každém drhnutí z nich odchází drobné plastové částice. Nedávná studie bonnské univerzity spočítala, že jde řádově o jednotky gramů mikroplastů na jednoho člověka za rok. Kanalizace zachytí jen část z nich, zbytek nakonec skončí v řekách i v půdě. Přechodem na silikon, dřevěný kartáč nebo přírodní vlákna se tenhle stálý zdroj plastu z domácnosti vytratí.
Zdroje: https://www.zmescience.com/medicine/kitchen-sponges-bacteria-43242/, https://www.kondice.cz/zivot/uklid-nadobi-houbicka-silikon/, https://www.enviport.cz/cim-nahradit-synteticke-houbicky-na-nadobi/, https://www.dewolf.cz/blog/spinava-kuchynska-houbicka-na-nadobi/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/myti-nadobi-kuchynska-houbicka-riziko-plasty-bakterie-zdravi-priroda-nahrada/