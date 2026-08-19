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Alice Bendová se pustila do Sarah Haváčové: Její slova označila za něco, co podle ní není normální

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Jedno veřejné vyjádření Sarah Haváčové o válce na Ukrajině stačilo k tomu, aby se pod ním rozhořela ostrá debata. Přidala se také Alice Bendová. Ta podporu lidí zasažených válkou neodmítá, výrazně jí ale vadí způsob, jakým její kolegyně o hrozbě pro Česko mluvila.
Mezi Alicí Bendovou a Sarah Haváčovou to zajiskřilo: Bendová její slova nenechala bez odpovědi.

Mezi Alicí Bendovou a Sarah Haváčovou to zajiskřilo: Bendová její slova nenechala bez odpovědi.

Zdroj: Nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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