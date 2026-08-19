Alice Bendová se pustila do Sarah Haváčové: Její slova označila za něco, co podle ní není normální

Veřejné postoje českých celebrit k válce na Ukrajině znovu vyvolaly emoce. Tentokrát se do středu pozornosti dostaly dvě herečky, které na celou situaci nahlížejí rozdílně.
veřejně vyzvala k pokračující podpoře Ukrajiny a zdůraznila, že bezpečnost napadené země podle ní přímo souvisí také s bezpečností České republiky. Sarah Haváčová Alice Bendová na její vystoupení reagovala ironickou poznámkou a následně vysvětlila, proč jí podobný způsob argumentace vadí. Haváčová mluvila o odpovědnosti a bezpečnosti
Sarah Haváčová ve svém vystoupení připomněla, že Ukrajina byla vojensky napadena Ruskem a podle jejího názoru je důležité tuto skutečnost dál otevřeně pojmenovávat. Podpora podle ní nemusí znamenat pouze finanční pomoc. Zmínila také slušné chování vůči lidem, kteří před válkou uprchli do Česka. Současně upozornila na bezpečnostní rozměr konfliktu a možnost, že případná porážka Ukrajiny by mohla mít důsledky i pro další evropské země.
Vyjádření přišlo krátce poté, co se herečka dostala do médií také kvůli soukromému životu. Jak jsme již psali na TrendyŽivot.cz,
. Svatbu se dvojici podařilo poměrně dlouho udržet mimo veřejnou pozornost. Sarah Haváčová se nedávno provdala za Davida Prachaře Alice Bendová reagovala poznámkou o umělé inteligenci
Do diskuse následně vstoupila
. Její první reakce byla velmi stručná. Pod vystoupením Haváčové poznamenala, zda nejde o výtvor umělé inteligence. Později svůj postoj rozvedla a vysvětlila, že jí samotný způsob projevu připadal nepřirozený. Alice Bendová
Podstatné však je, že Bendová
neodmítla pomoc Ukrajině ani lidem, kteří před válkou uprchli. Sama uvedla, že pomoc potřebným považuje za správnou a věnuje se jí také osobně. Její kritika směřovala především k argumentu, podle kterého se bez pokračující pomoci může hrozba přiblížit až k českým hranicím. Takové formulace považuje za nátlak a strašení.
Alice Bendová reagovala na Sarah Haváčovou bez servítek: Tohle není normální, vzkázala jí.
Nextfoto.cz
Spor ukazuje dva rozdílné pohledy na stejnou otázku
Právě tady je celá situace zajímavější než jednoduchý spor dvou hereček.
Haváčová klade důraz na bezpečnostní riziko a solidaritu, Bendová na hranice pomoci a způsob, jakým se o ní veřejně komunikuje. Z jejich vyjádření tedy nelze jednoduše udělat střet zastánce a odpůrce pomoci Ukrajině.
Bendová zdůraznila, že podle ní musí každá pomoc mít určitou hranici. Stát i jednotlivci podle ní mají zvažovat, zda pomoc nezačíná negativně dopadat na vlastní občany a jejich rodiny. Současně odmítla tvrzení, že by Česká republika byla ve válce, a uvedla, že právě podobné formulace vnímá jako zbytečné vyvolávání strachu.
Bendová se ostrých veřejných reakcí nebojí
Pro Alici Bendovou nejde o první situaci, kdy se rozhodla na komentáře nebo kritiku reagovat bez většího diplomatického obalu. Nedávno například velmi rázně odpověděla lidem, kteří spekulovali, zda za její
nejsou injekce na hubnutí. Tyto domněnky odmítla a popsala vlastní cestu ke změně postavy. výraznou proměnou a úbytkem dvaceti kilogramů
Pozornost budí pravidelně také její příspěvky ze soukromí. Když se například
, velká část diskuse se opět soustředila na její vzhled a hubnutí. I tentokrát ale ukázala, že se veřejné debaty nebojí a na názory ostatních dokáže odpovědět velmi přímo. ukázala v bikinách na Kanárských ostrovech
Aktuální střet se Sarah Haváčovou tak především ukazuje,
jak rozdílně mohou veřejně známé osobnosti interpretovat stejnou bezpečnostní a společenskou otázku. V jednom se přitom jejich postoje úplně nerozcházejí. Pomoc lidem, kteří ji skutečně potřebují, ani jedna z hereček ve svých vyjádřeních nezavrhla. Spor vznikl především kolem otázky, jak daleko má podpora sahat a jakými argumenty ji veřejnosti vysvětlovat. Novinky.cz, eXtra.cz