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Závody šneků. Policisté rozdali pomalým kamionům pokuty za téměř 70 tisíc

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Moravskoslezští dopravní policisté s využitím dronu na dálnici D1 odhalili 15 kamionů, které při předjíždění brzdily provoz. Řidiči nákladních vozů s hmotností nad 3,5 tuny neměli k předjížděcímu manévru dostatečnou rychlost. Na pokutách policisté na místě vybrali 68 500 korun.
Závody šneků. Policisté rozdali pomalým kamionům pokuty za téměř 70 tisíc

Závody šneků. Policisté rozdali pomalým kamionům pokuty za téměř 70 tisíc

Zdroj: Ostravská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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