Závody šneků. Policisté rozdali pomalým kamionům pokuty za téměř 70 tisícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Závody šneků. Policisté rozdali pomalým kamionům pokuty za téměř 70 tisíc
Karvinští policisté se zabývají dalším podvodem. Na internetové seznamce poznal podvedený muž ženu, která...
Psí park, vítězný projekt letošního ročníku participativního rozpočtu Nápady pro Opavu, vznikne jinde, než...
Policisté hledají řidiče, který měl ve středu 12. srpna najet na nohu chodci a následně z místa nehody...
Karviná nechá na střechy školní kuchyně Základní školy Borovského a Mateřské školy Olbrachtova nainstalovat...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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