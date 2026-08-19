Popeláři našli ztracený los v hodnotě 24 000 000 Kč

Osudná chyba v trafice
Vše začalo v pátek 31. července 2026, kdy proběhlo losování oblíbené italské loterie MillionDay. Rodina z Bitonta v provincii Bari tehdy vsadila svá tradiční čísla 2, 4, 8, 10 a 51, která dlouhodobě sázela na památku blízké osoby.
Když šel otec rodiny tiket zkontrolovat do místní trafiky, samoobslužný terminál mu ukázal chybové hlášení a on lístek v domnění, že je nevýherní, odhodil do koše. Doma však nastal šok.
Při porovnání čísel s oficiálními výsledky rodina zjistila, že trefila absolutní jackpot ve výši 1 000 000 EUR (v přepočtu přibližně 24,2 milionu Kč). Okamžitě spěchali zpět do trafiky, ale koš už byl prázdný a jeho obsah odvezen. V tu chvíli začal dramatický závod s časem.
Krok za krokem: Jak probíhá záchrana vyhozeného tiketu
Celý proces záchrany milionového lístku ukazuje, jak složitá a precizní operace musela být spuštěna. Prvním kritickým bodem bylo pochopení samotné chyby u terminálu.
Na displeji se totiž objevil nápis „non pagabile“ – do češtiny bychom to přeložili jako „Nelze vyplatit“.
Tento výraz však neznamenal, že je tiket bezcenný, ale pouze fakt, že výhra přesahuje limit 10 500 EUR pro okamžité vyplacení hotovosti na místě. Toto drobné nedorozumění rodinu málem stálo celý milion…
Jakmile rodina omyl zjistila, kontaktovala veřejnou svozovou společnost SANB (Servizi Ambientali del Nord Barese). Ředitel společnosti Roberto Nicola Toscano okamžitě jednal a dokázal lokalizovat konkrétní popelářský vůz dříve, než stihl náklad slisovat a vysypat na hlavní skládku.
Vzhledem k tomu, že byla neděle, musel být vůz odstaven a hlídán ozbrojenou ostrahou, aby se k cennému nákladu nikdo nedostal. V pondělí byl celý obsah vozu, který vážil přibližně 6 tun, převezen na autorizovanou třídicí platformu v provincii Bari.
Zde nastoupili zaměstnanci v ochranných oblecích, kteří začali ručně prohledávat jednotlivé pytle s odpadem. V úterý 4. srpna 2026 přibližně v 5:30 ráno byl nepoškozený výherní lístek konečně nalezen v jednom z roztržených pytlů. Rodina tak po dnech plných úzkosti a nejistoty mohla konečně slavit.
Šest tun odpadu pod drobnohledem
Na rozdíl od senzačních zpráv, které se později šířily, se pátrání nekonalo na obří městské skládce mezi miliony tun odpadků. Celá akce byla přísně lokalizovaná a kontrolovaná.
Hledalo se výhradně v obsahu jednoho konkrétního popelářského vozu o hmotnosti zhruba 6 tun. Díky rychlému zásahu ředitele společnosti SANB se podařilo zabránit tomu, aby se cenný papírek smíchal s tisíci tunami dalšího městského odpadu.
Identita šťastné rodiny zůstala na její vlastní žádost v naprosté anonymitě. Přestože se v některých médiích objevily zprávy o tom, že výherkyní byla osamělá žena, realita je jiná – šlo o rodinu, která vsadila svá osudová čísla. Tento drobný kousek papíru pro ně znamenal zajištění budoucnosti, kterou nepozornost málem spláchla do popelnice.
Sám ředitel svozové společnosti Roberto Nicola Toscano, který celou operaci osobně koordinoval, zhodnotil situaci s nadhledem a humorem:
„Fortuna non olet (Štěstí nesmrdí). Vím, že původní latinské přísloví zní ‚pecunia non olet‘ (peníze nesmrdí). Ale v tomto příběhu se štěstí, peníze a zápach opravdu potkaly,“ dodal s úsměvem.
Zdroje článku: ilfattoquotidiano.it, Trash company recovers lottery player, zazoom.it, news.bitcoin.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá