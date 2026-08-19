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Popeláři našli ztracený los v hodnotě 24 000 000 Kč

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Představte si, že v ruce držíte papírek, který má hodnotu jednoho milionu eur. O několik minut později ho ale vlastní rukou vhodíte do odpadkového koše, protože špatně pochopíte strohý nápis na displeji terminálu. Přesně tento neuvěřitelný příběh se odehrál v jihoitalském městě Bitonto, kde se rodinné štěstí během okamžiku proměnilo v zoufalé pátrání v útrobách popelářského vozu.
Popeláři našli ztracený los v hodnotě 24 000 000 Kč

Popeláři našli ztracený los v hodnotě 24 000 000 Kč

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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