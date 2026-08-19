Nejhorší nanuky ze supermarketu. Češi je celé léto kupují sobě i dětem a neví, co v nich je

V mrazicím boxu supermarketu na děti mává celá řada pestrých tyčinek a ta s nejveselejším obrázkem vyhraje skoro pokaždé. Cena kolem pár korun se ale někde projevit musí a u těch nejlacinějších kousků se to pozná právě na tom, co je uvnitř. Stačí obal otočit a přečíst pár řádků drobného písma.
Co doopravdy dostanete za pár korun
Poctivá zmrzlina by měla stát na smetaně, mléce nebo tvarohu. U nejlevnějších mražených krémů to bývá naopak. V úvodu složení najdete vodu, hned za ní levný rostlinný tuk a nechybí ani velká porce cukru. Mléčný tuk totiž výrobci nahrazují kokosovým nebo palmovým olejem, protože vyjdou o poznání levněji.
Čím víc se základ naředí vodou, tím míň připomíná krémovou zmrzlinu. Aby taková řídká směs vůbec držela pohromadě, dohání se to zahušťovadly, typicky škrobem nebo rostlinnými gumami. Na jazyku pak výsledek spíš zapadne jako sladká voda, než aby chutnal jako smetanový dezert.
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Úplně na dně žebříčku stojí takzvané vodové nanuky. Není to nic víc než zmrazená ochucená voda s cukrem, které barvu dodají umělá barviva. Právě ta zařídí, že tyčinka svítí sytou neonovou zelení nebo oranží a na dítě z regálu doslova pomrkává.
Vodové nanuky se sytými barvami jsou v podstatě jen zmrazená oslazená tekutina s umělými barvivy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro dětskou svačinu je tohle ta nejméně vhodná varianta. Sladká vodová tyčinka rychle vyžene hladinu krevního cukru nahoru, a když pak zase spadne, hlásí se chuť na další mlsání. Nutriční poradci proto doporučují dávat takové výrobky dětem jen výjimečně, ideálně jako občasnou letní odměnu.
Nejvíc cukru a tuku se schová do polevy
Zrádná umí být i čokoládová skořápka. U levnějších výrobků nahrazuje pravou mléčnou čokoládu levnější směs kakaa, cukru a rostlinného oleje. A přestože vypadá jen jako tenký obal, schovává se v ní často velká část cukru i tuku z celé tyčinky.
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K oslazení se navíc místo běžného cukru hojně používá glukózo-fruktózový sirup, protože je pro výrobu lacinější. V nejlevnějších mražených krémech na něj narazíte skoro pořád. Jedna malá tyčinka tak dokáže schovat překvapivě štědrou dávku cukru, aniž by to na první pohled bylo znát.
Jak lepší nanuk poznáte přímo u mrazáku
Nejjednodušší pomůcka je otočit obal a přečíst první řádek složení. Když ho otevírá voda, klidně výrobek vraťte a sáhněte po jiném. Dobrou volbu naopak poznáte podle krátkého seznamu, na jehož začátku stojí některá mléčná surovina, ať už je to tvaroh, jogurt, mléko nebo smetana. Slovo smetanový nebo mléčný v názvu je dobré vodítko, protože takový mražený krém nesmí obsahovat rostlinný tuk.
Základní rozdíly mezi levným a lepším nanukem shrnuje následující přehled:
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Co sledovat na obalu Levnější nanuk Lepší volba začátek složení voda mléčná surovina (tvaroh, jogurt, mléko nebo smetana) tuk kokosový nebo palmový olej bez rostlinného tuku délka složení dlouhé, na několik řádků krátký a srozumitelný seznam
Obecně platí, že čím kratší a srozumitelnější složení, tím lépe. „Kupujte ty výrobky, jejichž složení nezabere několik řádků,“ poradila pro TV Nova nutriční terapeutka Hana Knížková. U dětí se vyplatí hlídat i velikost balení. Menší tvarohový nanuk je pro dítě rozumnější svačina než veliká porce zmrzliny zalitá polevou, po které děti obvykle sáhnou nejraději.
Které konkrétní značky v porovnáních propadly a které naopak obstály, si můžete dohledat v testech uvedených ve zdrojích pod článkem.
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Zdroje: https://www.nutriadapt.cz/zajimave-cteni/zmrzliny-a-nanuky-milujeme-je-vsichni-tohle-o-nich-ale-mozna-nevime, https://www.rozumnehubnuti.cz/velky-test-zdravejsich-zmrzlin-1-cast-nanuky/, https://www.denik.cz/gastronomie/test-zmrzlin/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/278276-velky-test-zmrzlin-pro-deti-ktere-jsou-plne-ovoce-a-ktere-jen-oslazena-voda, https://www.vimcojim.cz/test-potravin/44/Nanuky—zdravejsi-volba.-Srovnavaci-analyza/