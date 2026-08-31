FOTOGALERIE: Prostějovská hvězdárna se zavírá a půjde k zemi. Podívejte se, jak vypadá

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FOTOGALERIE: Prostějovská hvězdárna se zavírá a půjde k zemi. Podívejte se, jak vypadáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Prostějovská hvězdárna se od zítřka zavírá a po vyklizení půjde k zemi. Na místě nechá Olomoucký kraj postavit zcela novou moderní hvězdárnu s planetáriem. Program pro školy a veřejnost bude mezitím pokračovat v muzeu.
Prostějovská hvězdárna
Zdroj: Michal Šverdík
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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