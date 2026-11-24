Neděle 22. listopadu, Letná, domácí porážka 1:3 s Libercem. Pátý soutěžní zápas v řadě bez výhry a výkon, po kterém vedení přestalo čekat na zlepšení. O den později Sparta oznámila dvojitý řez: trenér Brian Priske končí a Tomáš Rosický po dohodě s představenstvem opouští místo sportovního ředitele. Jeho křeslo přebírá Tomáš Sivok, bývalý sparťanský obránce a reprezentant. Pro Kobylíka, mistra Evropy do 21 let z roku 2002, je to krok pochopitelný, ale ne konečný. „Je to sice logická volba, ale zároveň byl součástí dosavadního sportovního úseku a má svůj podíl na stavbě současného kádru,“ řekl v anketě deníku Sport. „Za mě je to dočasná varianta.“ V tom je Sivokovo dilema. Během pár dnů má být tváří změny, a přitom zůstává spojený s rozhodnutími, která Spartu do krize dovedla.
Muž, který byl u všeho, ale nepodepisoval všechno
Sivok ve Spartě nepřichází zvenčí. Od roku 2022 působil jako sportovní manažer A-týmu. Klub jeho práci popisoval jako denní operativu, podporu realizačního týmu, komunikaci s hráči a účast na poradách trenérského štábu. Byl blízko kabině, blízko trenérům a blízko každodenním problémům mužstva.
Formální odpovědnost za strategii, kontrakty, přestupy, skauting, datovou analytiku a propojení akademie s dospělým fotbalem ale nesl sportovní ředitel. Tedy Rosický.
Ostrou hranici mezi oběma rolemi ovšem praxe rozmazala. Od června 2025, kdy Rosického zastavily vážné zdravotní potíže, vedl Sivok sportovní úsek jako prozatímní sportovní ředitel. Funkci vykonával až do začátku roku 2026, kdy ji klub zrušil a Rosický se vrátil naplno. Sivok tak šéfovské křeslo zná a zná i lidi kolem něj. Jenže právě proto ho část fotbalové veřejnosti nevidí jako člověka, který by se na Spartu díval s čistou hlavou.
Jak velký podíl měl na letních posilách, veřejné zdroje nerozepisují. Klubové dokumenty o jeho podpisu pod jednotlivými přestupy mlčí. Z popisu rolí ale vyplývá, že byl u sportovního úseku po celou dobu, kdy se skládal dnešní kádr.
Kobylík: logická kontinuita, ne restart
Kobylíkův verdikt není útokem na Sivokovu osobu. Je to spíš pochybnost o tom, zda může stejný tým lidí opravit vlastní chyby. „Veřejnost volala po změnách, které dostane, a zároveň v klubu zůstane kontinuita,“ popisuje logiku vedení. „Já nevím, do jaké míry mohl ovlivnit složení mužstva ze své dosavadní pozice, ale cítím, že byl s Rosickým na jedné lodi.“
Bývalý záložník Sivokovi rovnou rozepsal úkoly. Krátkodobě: „Jako první potřebuje přivést do týmu dva nebo tři hotové hráče.“ Dlouhodobě mnohem víc. Kobylík mluví o slabé nahraditelnosti klíčových hráčů a nepovedených přestupech a do kritiky zahrnuje i béčko a devatenáctku. Problém podle něj neleží jen na lavičce A-týmu, ale v celém systému práce s hráči.
Konkrétní jméno náhradníka Kobylík neuvádí. Z jeho slov ale vystupuje profil: dlouhodobé řešení, které nebude pokračováním Rosického éry, zvládne rychlý zásah do kádru a zároveň začne stavět hráčské zázemí na roky dopředu. Podle nás je to přesně ta kombinace, kterou Sparta potřebuje. A zároveň velmi vysoká laťka pro kohokoli, kdo nastoupí uprostřed sezony.
Ščasný váhá, Frýdek by šel ještě dál
Kobylík není se svou skepsí sám. V anketě deníku Sport a webu iSport se k Sivokovi vyjádřili i Zdeněk Ščasný a Martin Frýdek. Každý z jiného úhlu, ale se stejným výchozím bodem: Sivok je logická volba, kterou však zatěžuje minulost.
Expert Hodnocení Sivoka Klíčový argument David Kobylík Logická, ale dočasná varianta Byl součástí úseku, který skládal kádr Zdeněk Ščasný Nejistota, zda jde o „to pravé ořechové“ Spolupracoval s Rosickým; klub ale zná jeho kompetence lépe Martin Frýdek Nemělo by jít o trvalé řešení S Rosickým vystupoval společně a podílel se na rozhodování o trenérovi i hráčích
Ščasný, bývalý sparťanský trenér, je nejopatrnější. Přiznává, že se dívá zvenčí a vedení ví o Sivokových reálných schopnostech víc. Zároveň ale upozorňuje, že krize nemá jednoho viníka. „Nikdy to není jen problém jednoho člověka,“ řekl Radiožurnálu Sport. Sparta podle něj musí v zimě „říznout do kádru“, týmu chybí pohyb a rychlost a osa mužstva je rozprodaná.
Frýdek je nejtvrdší. Podle něj Sivok nebyl pozorovatelem, ale spolutvůrcem, a proto by měl přijít někdo úplně nový. Kde Kobylík připouští přechodné období, Frýdek by ho rovnou zkrátil.
Tabulka nečeká, Sivok musí jednat hned
Na úvahy o dlouhodobé vizi má Sivok málo času. Sparta je po 15 kolech čtvrtá s bilancí sedmi výher, tří remíz a pěti porážek, skóre 27:17 a 24 body. Vedoucí Slavia jich má 37. Třináctibodová ztráta v polovině sezony znamená, že boj o titul je pro Letnou spíš teoretický.
Ještě citlivější je pohled dolů. Stejný počet bodů mají páté Teplice i šestá Olomouc a sedmá Plzeň ztrácí jen bod. Statistický model na webu iSportu dává Spartě 93procentní šanci na postup do skupiny o titul. Vysoké číslo, ale ne jistota pro klub, který je zvyklý měřit se se Slavií, ne s Teplicemi.
Klub Sivokovi naložil úkoly okamžitě. Podle oficiálního oznámení na webu Sparty má jako první představit nového trenéra, a to „v nejbližších hodinách“. Následuje příprava zimního přestupového období a vyhodnocení hráčů do konce podzimu. Kdo usedne na lavičku, zatím potvrzeno není. Média spekulují o Adriánu Guľovi či Zdenku Frťalovi, oficiální slovo ale chybí.
Právě výběr trenéra bude Sivokovou první zkouškou. Pokud přivede jméno, které působí jako jasný odklon od dosavadního směru, může část skepse rozptýlit. Pokud ne, dá kritikům další argument, že se na Letné jen vyměnily jmenovky.
Podhoubí, které Sparta zaspala
Nejostřejší část Kobylíkova výroku nemíří na Sivoka, ale na celý klub. „Slavia má po celé lize rozeseté hráče a může si sáhnout pro kohokoli, kdo vyletí. To je práce na X let a není to náhoda, v tomhle Sparta zaspala.“
Nejde o prázdnou frázi. Slavia pravidelně zveřejňuje přehledy svých hostujících hráčů a v posledním z nich vyjmenovala hráče v Bohemians, Pardubicích, Artisu Brno, Liberci, na Slovácku i v zahraničí. Vznikla tak síť, která funguje jako rozšířený kádr. Hráči sbírají minuty v lize, klub sleduje jejich vývoj a ve správnou chvíli si je stáhne zpět. Srovnatelně výrazný a veřejně prezentovaný model u Sparty dostupné zdroje neukazují.
Tady leží jádro sporu mezi kontinuitou a restartem. Dva nebo tři hotoví hráči v zimě mohou zachránit sezonu. Systém, který by Spartě zajistil přísun hráčů bez drahých nouzových nákupů, se ale buduje roky a vyžaduje člověka s mandátem měnit zaběhnuté postupy. Kobylík pochybuje, že tím člověkem může být někdo, kdo byl u starých postupů od začátku. Podle nás má Sivok šanci tuto pochybnost vyvrátit jediným způsobem: rychlými rozhodnutími, která se od Rosického éry viditelně liší.
Sivok teď stojí ve dveřích kabinetu, který dobře zná. Jestli v něm zůstane déle než do jara, nerozhodnou experti ani tabulka po patnácti kolech, ale jméno nového trenéra a první zimní podpisy. Teprve ty ukážou, jestli si Sparta vybrala nového ředitele, nebo jen povýšila starého zástupce.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl