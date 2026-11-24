Trojstranná dohoda o výzbroji
Dopis o záměru (Letter of Intent, LoI) podepsali 17. listopadu švédský ministr obrany Pål Jonson, britský ministr obrany Wes Streeting a ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara. K podpisu došlo v souvislosti se zasedáním Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny. Dokument se týká spolupráce na muničních balících a dalšího společného postupu u stíhaček Gripen pro Ukrajinu.
„Tato spolupráce vytváří ještě lepší podmínky pro to, aby Gripeny bránily ukrajinský vzdušný prostor. Dopis o záměru je základem pro to, aby se stíhačky postupně staly operačně nasaditelnými, a pro podporu Ukrajiny v její ambici stát se a zůstat dlouhodobým partnerem v programu Gripen,“ uvedl Jonson.
Bez munice stíhačky nevzlétnou
Aby stíhací systém mohl na Ukrajině skutečně zasáhnout do bojů, potřebuje podle švédské vlády spolehlivý přísun munice, materiálu a náhradních dílů. Švédsko, Ukrajina a Velká Británie proto chtějí Kyjevu dodávat zbraňové balíky současně s dodávkami letounů a udržet tak jeho schopnosti i v dlouhodobém horizontu. Spolupráce zahrnuje nákup a dodávky zbraňových systémů, ale také výcvik a jejich integraci.
Dohoda pokrývá letouny, které Švédsko Ukrajině daruje, stroje, které si Ukrajina v první fázi koupí, i případné budoucí nákupy. Stockholm a Kyjev už dříve podepsaly dopis o záměru na pořízení stíhaček JAS 39 Gripen. Vedle nákupu 16 strojů ve verzi E/F Švédsko Ukrajině daruje dalších 16 letounů ve verzi C/D, a to včetně zbraňového balíku.
Peníze hlavně na protivzdušnou obranu
Souběžně švédská vláda oznámila nový finanční příspěvek ve výši přibližně 720 milionů švédských korun. Prostředky poputují do fondů a iniciativ, které mají Ukrajině pomoci především v oblasti protivzdušné obrany a schopností zasahovat na velkou vzdálenost.
„Podpora Švédska je dlouhodobá, rozsáhlá a vychází z potřeb Ukrajiny. Dodatečnou podporou iniciativ zaměřených na dodávky vybavení a munice reagujeme na prioritní potřeby ukrajinské obrany proti pokračujícím ruským útokům. Švédsko bude Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak bude třeba,“ řekl Jonson.
PURL i česká muniční iniciativa
Zhruba 200 milionů švédských korun (přibližně 440 milionů Kč) míří do iniciativy PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, seznam prioritních požadavků Ukrajiny). Jejím prostřednictvím Spojené státy zpřístupňují Ukrajině prioritní americký obranný materiál v balících, které financují spojenci a partnerské země. Švédsko do PURL přispívá už pošesté a celkově do ní vložilo 572 milionů USD (přibližně 12,7 miliardy Kč).
Dalších zhruba 180 milionů švédských korun (přibližně 390 milionů Kč) dostane česká muniční iniciativa. V jejím rámci Česko na světovém trhu nakupuje velké objemy munice s krátkými dodacími lhůtami a financování zajišťuje řada zemí.