Čtyři roky, pět měsíců a sedmnáct dní. VIPŽivot připomíná, že tak dlouho trvala cesta od zahájení trestního stíhání v dubnu 2022 k pravomocnému rozsudku, který 18. září potvrdil Městský soud v Praze. Devětasedmdesátiletý psychiatr Jan Cimický, kdysi
host televizních studií a společenských galavečerů, muž, jehož tvář znaly miliony diváků, teď dostal od soudu obálku s lhůtou a adresou věznice. Řádné opravné prostředky jsou vyčerpány. Zbývá jediné, nastoupit. Co přesně výzva obsahuje a proč až teď
Mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8 Jana Humeni potvrdila 18. listopadu
ČTK, že Cimický výzvu obdržel a lhůta k nástupu běží po 24. listopadu 2026. Do jaké konkrétní věznice má nastoupit, mluvčí neuvedla. Standardně výzva obsahuje termín, nástupní věznici a poučení o důsledcích nenastoupení. Proč ale uplynuly dva měsíce od pravomocného rozsudku? Zákon dává soudu prostor pro takzvanou vykonávací fázi: doručení rozhodnutí, vyhotovení písemného rozsudku, stanovení lhůty. Odsouzený může dostat až měsíc na obstarání osobních záležitostí. Čtyřicet let pod ochranou bílého pláště
Příběh, který soud uzavřel, nezačal v roce 2021 herečka Jana Fabiánová zveřejnila na sociální síti své svědectví. Začal o desítky let dřív. Už v roce 1996 tehdejší ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice Zdeněk Bašný
ukončil s Cimickým pracovní poměr po dotazech na jeho nepřípustné praktiky. V roce 1998 vyšel o jeho chování článek v časopise Spy. Bývalý novinář TV Nova u soudu popsal i starší pokus o skryté natáčení s figurantkou. Varovné signály existovaly. Nikdo nezasáhl. Zdroj fotografie: Nextfoto
Odvolací soud to při potvrzení rozsudku pojmenoval přímo: poškozené přicházely za renomovaným psychiatrem pro pomoc a odcházely s další psychickou zátěží. Soudce se pozastavil nad tím, že se
o Cimického chování podle svědectví vědělo, a okolí mlčelo. Šedesát dva žen nakonec svědčilo proti němu, třicet devět jich figuruje v odsuzujícím výroku jako poškozené. Některým v době skutků nebylo ani osmnáct let. Procesní osa: od obvinění ke dveřím věznice
Kauza měla svůj vlastní rytmus, pomalejší, než bývá u mediálně sledovaných případů sexuálního násilí:
1. dubna 2022 policie zahajuje trestní stíhání, tehdy pro 29 skutků. 15. listopadu 2024 první odsuzující rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8. 29. dubna 2025 odvolací soud rozsudek ruší pro vady v odůvodnění a nepřezkoumatelnost. Nikoli kvůli zpochybnění viny. 29. dubna 2026 nový rozsudek téhož soudu prvního stupně. Soudce Petr Novák uložil pět let odnětí svobody s ostrahou a desetiletý zákaz činnosti. Výslovně řekl, že jde o nejvyšší možný trest. 18. září 2026 Městský soud v Praze potvrzuje vinu i trest. Rozsudek je pravomocný. Odvolací soud zároveň výrazně mění náhradu újmy: každé z 39 poškozených přiznává paušálně 30 tisíc korun, se zbytkem nároků je odkazuje do občanskoprávního řízení. 18. listopadu 2026 potvrzena výzva k nástupu po 24. listopadu. Dovolání, odklad, podmíněné propuštění: co ještě může přijít
Cimického obhájce po zářijovém pravomocném rozsudku avizoval možné dovolání k Nejvyššímu soudu. K 18. listopadu ale podle ČTK podáno nebylo. A i kdyby přišlo, nic to na lhůtě k nástupu nemění. Jak výslovně uvádí
Ústavní soud, soud nemusí čekat na rozhodnutí o dovolání; s pravomocným rozsudkem se nakládá jako s vykonatelným. Další možností je žádost o odklad výkonu trestu ze zdravotních důvodů. Cimickému je 79 let, ale samotný věk nestačí. Soud odloží trest jen tehdy, pokud z lékařské zprávy plyne, že by výkon ohrozil život nebo zdraví odsouzeného.
Cimický se k soudu dostavil osobně jen na první hlavní líčení v lednu 2024. Tvrdil, že jednal výhradně s léčebným záměrem, a pokud jeho jednání někdo pochopil jinak, šlo prý o profesní selhání. Žádnou sebereflexi neprojevil, a právě to soudce zmínil jako
jeden z důvodů, proč uložil nejvyšší možný trest. Převládající postoj obhajoby zůstává právní odpor, nikoli smíření. Celebritní záře psychiatra dávno pohasla. Po 24. listopadu má muž, který desítky let využíval autoritu bílého pláště, poprvé poznat, jak vypadá svět za mřížemi.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová