Problémy s nehty na nohou mohou být bolestivé a omezující. Může je způsobit nedostatečná hygiena, nošení nevhodné obuvi, genetické faktory nebo zdravotní problémy.
Nehty na nohou jsou často vystaveny různým faktorům, jako jsou tření, tlak a vlhkost, což může vést k mnoha problémům. Tyto problémy
mohou zahrnovat odlupování, zahrocení, zhrubnutí, a dokonce i infekce. Pokud se těmito problémy nezabýváte, mohou být nejen bolestivé, ale mohou také vést k vážným zdravotním komplikacím, říká doktorka Judith Marcin. Podívejte se na to, co způsobuje problémy s nehty na nohou a jak je léčit. Při hnisání, bolesti nebo cukrovce navštivte lékaře. Plíseň na nehtech
Nehtová plíseň neboli onychomykóza je běžným onemocněním. Postihuje přibližně 10 procent lidí.
Čím jste starší, tím je pravděpodobnější, že se s ní setkáte. U poloviny lidí starších 70 let se tato infekce objeví. Nejprve si můžete všimnout bílé nebo žluté skvrny pod špičkou nehtu na noze. Jakmile se plísňová infekce dostane hlouběji do nehtu, nehet se zbarví a zesílí.
Váš nehet se také může na okraji drolit a zubatět a plíseň se může rozšířit na další nehty na nohou. Může zasáhnout i okolní kůži.
Plíseň nehtů na nohou může být způsobena plísňovou infekcí na vaší noze nebo chůzí naboso tam, kde chodil někdo jiný s infekcí, například v saunách nebo šatnách.
Plísním se daří v tmavém a vlhkém prostředí, takže lidé, jejichž nohy zůstávají delší dobu mokré, mají
zvýšené riziko plísňových infekcí nehtů na nohou. K tomu může dojít při každodenním nošení stejné propocené obuvi nebo bot nebo při práci ve vlhkém prostředí. Vysoké riziko této infekce hrozí také lidem s cukrovkou.
Plísňové infekce nehtů mohou být obtížně léčitelné a obvykle vyžadují antifungální pilulky na předpis.
V některých případech lze také doporučit odstranění nehtu. Trvá několik měsíců, než plísňová infekce nehtů zmizí. Předcházet jí můžete následujícími opatřeními: udržujte své nohy čisté a suché, vyhýbejte se chůzi naboso ve veřejných sprchách, bazénech nebo šatnách, nesdílejte nůžky na nehty, vybírejte si ty nehtové salony, které mají licenci a sterilizují své nástroje, správně spravujte svou hladinu cukru v krvi, pokud máte cukrovku. Zarostlý nehet
Zarostlé nehty jsou jedním z nejčastějších a nejbolestivějších problémů s nehty na nohou. Dochází k němu, když
roh nebo strana nehtu zarůstá do masa. Příčinou může být například příliš krátké stříhání nehtů na nohou, stříhání nehtů na nohou v oblouku místo rovně napříč, poranění nehtu na noze či neobvykle velké nebo zakřivené nehty na nohou. Fotografie: Depositphotos
Pokud máte zarostlý nehet na noze, můžete pociťovat zarudnutí a bolest po straně nehtu, otok v okolí nehtu,
vytékání hnisu z postiženého nehtu či poranění nehtu. Nehet na noze může být také poraněn při činnostech, jako je běh nebo baletní tanec, nebo při špatně provedené pedikúře.
Váš lékař může potřebovat zvednout nehet nebo provést částečné nebo úplné odstranění nehtu, v závislosti na závažnosti vašich příznaků. Nošení správně padnoucích bot a stříhání nehtů na nohou rovně a ne příliš nakrátko vám může pomoci předejít zarůstání nehtu.
Leukonychie
Leukonychie je stav, při kterém se na nehtech objevují bílé skvrny nebo pruhy. Tyto skvrny nebo pruhy mohou být různé velikosti a
mohou se vyskytovat na jednom nebo více nehtech na rukou nebo na nohou. Leukonychie může být způsobena různými faktory, včetně zranění nehtů, nadměrného užívání některých léků, nedostatku živin a dalších zdravotních problémů.
Bílé skvrny na nehtech mohou být způsobeny traumatem, jako například silným úderem do nehtu, což může zapříčinit krvácení pod nehtem. Nadměrné
užívání některých léků může také způsobit leukonychii. Nedostatek zinku a dalších důležitých minerálů a vitamínů v těle může také vést k výskytu leukonychie. Léčba jiných příčin problémů s nehty na nohou vyžaduje léčbu základního stavu.
Léčba problémů s nehty na nohou
Hygiena je klíčovým faktorem při prevenci problémů s nehty na nohou. Nedostatečná hygiena může vést k hromadění bakterií a plísní, což může zapříčinit infekce a další problémy s nehty na nohou.
Nošení nevhodné obuvi může být další příčinou problémů s nehty na nohou. Těsné nebo příliš volné boty mohou vyvolat tlak na nehty, což může vést k deformacím, zahrocení a ztluštění nehtů.
Některé problémy s nehty na nohou mohou být způsobeny genetickými faktory. Například zúžené nebo zahrocené nehty mohou být vrozené a mohou být náchylné k infekcím a dalším problémům.
Pokud se vyskytnou problémy s nehty na nohou, je důležité je léčit co nejdříve, aby se zabránilo vážnějším zdravotním komplikacím. Většinu problémů s nehty na nohou lze léčit a prevence je nejlepším způsobem, jak zabránit jejich výskytu.
Zdroj:
Healthline