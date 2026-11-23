Zahrádka u baťovského domku ve Zlíně měla po směně nabídnout klid a čerstvý vzduch. O tom, jak bude vypadat a kam přijde zelenina, měla firma vlastní představu. Za války se ovšem začaly hodit i záhony a králíkárny.
V Kotěrově ulici na zlínské Letné stojí čtvrtdomek s mansardovou střechou z roku 1923.
Městský přehled baťovských staveb u něj uvádí překvapivou výbavu. K bytu patřila zahrada, kurník a chlévy. Ve stejné čtvrti postupně vyrostly řady dalších domků. Od typu dokončeného v roce 1924 měly nové firemní byty koupelnu i záchod.
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Trávník měl být vidět z ulice
Ve třicátých letech měla firma představu i o tom, co poroste v prostoru mezi domy. Podnikový list
Zlín v dubnu 1932 popsal jednotnou úpravu se souvislým trávníkem a místy s květinami nebo keři. Firma pořádala i soutěže o nejlépe upravenou zahrádku. Jak uvádí zlínský archivář David Valůšek, hodnotila se krátce střižená tráva, upravené keře a dokonce rovné kůly u stromků. Kotěrova ulice na Letné v roce 2020. Podnikové noviny už v roce 1932 vyzdvihovaly souvislý trávník mezi zlínskými domky. Palickap / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Historička Hana Kuslová ze zlínského muzea
vysvětlovala, že zahrádka měla lidem sloužit k odpočinku. V popisu předválečného bydlení uváděla zákaz zeleninových záhonů a králíkáren. Omezení zmiňuje i historik Pavel Mašláň, který je spojuje s ubytovacím oddělením firmy.
V samotném firemním tisku se přitom objevuje i jiné pravidlo. Ve veřejně čitelném úryvku z
22. července 1938 se píše, že zeleninové záhony nemají být vidět z cest a že se má sázet za domky. Které kolonie se ten pokyn týkal, zůstává otevřené. Je z něj ale vidět, jakou váhu měl pohled z ulice.
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S prací mohl skončit i nájem
Firma měla nad bydlením vliv i za dveřmi. Domovní řád pro zlínské firemní domky, který badatelka Theresa Adamski cituje s datací 1937 až 1939, vázal právo užívat byt na zaměstnání v továrně.
Výzkum Marie Špiláčkové popisuje i návštěvy ubytovacího oddělení v domácnostech a povinnost hlásit podnájemníky. Vazba mezi pracovním místem a bydlením se později v jiné podobě objevila i u poválečných umístěnek pro absolventy.
Konkrétní adresu ze třicátých let uvádí
Zlínský architektonický manuál. Otto Brössler vedl Baťovy autodílny a garáže. V letech 1937 až 1939 s rodinou bydlel ve firemním dvojdomku čp. 1710 na Letné, v dnešní ulici Bratří Sousedíků. Domek čp. 1092 na snímku z roku 2020. Ve stejné ulici na Letné firma ve třicátých letech pronajímala byty svým zaměstnancům. Palickap / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Za války přišly na řadu brambory
Po zhoršení zásobování dostaly zahrádky nový úkol. V lednu 1940 už podnikový list na titulní straně
ohlašoval záhony i chov králíků a drůbeže. Podle Mašláňovy studie nechal Dominik Čipera zřídit oddělení domácího hospodářství. Mělo zařídit, aby se na plochách u domků pěstovaly brambory a zelenina. Osivo mělo dodat hospodářské oddělení.
Na králíkárny měla firma vlastní návrhy.
Únorové vydání firemních novin z roku 1940 zmiňovalo i barvu, olivově zelenou. Zahrádka měla nově přispět k obědu. Firma pořád řešila, jak při tom bude ulice vypadat.