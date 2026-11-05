Armáda si nováčky předchystala. Svazarm cvičil specialisty ještě před vojnou

Řidičský průkaz na náklaďák mohl mít branec v kapse ještě před nástupem do kasáren. Svazarm připravoval pro armádu řidiče, spojáře i výsadkáře a vedle vojenského výcviku nabízel prostor pro technické záliby. Užitečná dovednost přitom patřila do stejného systému jako politická výchova.
Pro ty, kdo před vojnou prošli řidičským výcvikem ve Svazarmu, mohla mít příprava docela hmatatelný výsledek: oprávnění, které se hodilo také po návratu do civilu. Historik Ondřej Valtus ve studii o Vyškovsku v 70. a 80. letech výslovně dokládá možnost získat skupinu C i značný zájem branců. Armáda tak dostávala připravenějšího nováčka a on kvalifikaci, jejíž platnost nekončila za branou kasáren.
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Řidičák nebyl jen vojenská vstupenka
Na Vyškovsku zajišťovali výcvik řidičů učitelé autoškoly Svazarmu. Specialisté se připravovali ve Vyškově, řidiči také ve Slavkově u Brna a Bučovicích. Právě u tohoto výcviku
Valtus uvádí řidičský průkaz skupiny C. Jde o doloženou regionální praxi, ne o příslib, který automaticky dostal každý odvedenec.
Vojenské využití nákladních automobilů mělo navíc civilní protějšek. Stejný typ techniky mohl vozit vojáky i pracovat mimo armádu, jak ukazuje příběh
Pragy V3S a její dlouhé služby. Smysl řidičské přípravy proto nekončil potřebou obsadit místo za volantem vojenského vozu. Pro absolventa představovala přenositelnou dovednost, nikoli jen další položku ve výcvikovém plánu. Armáda určovala, jaké specialisty potřebuje
Svaz pro spolupráci s armádou, tedy Svazarm, nebyl pouze zastřešením kroužků.
Dobová důvodová zpráva k návrhu zákona o branné výchově rozlišovala všeobecnou přípravu před odvodem a následný výcvik specialistů. Ten měl začínat po odvodním řízení a skončit před nástupem do základní služby.
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Dokument mezi příklady jmenuje řidiče, výsadkáře, radisty a operátory radiolokátorů. Výběr pro odbornou přípravu svěřoval orgánům vojenské správy v součinnosti s národními výbory a Svazarmem. Ten měl výcvik organizovat podle požadavků Federálního ministerstva národní obrany. Z pohledu armády šlo o přípravu lidí pro konkrétní zařazení ještě před jejich příchodem k útvaru.
Na Vyškovsku studie vedle řidičů dokládá také výsadkáře, spojáře provozního a technického směru a pátrače-kresliče. Všeobecná příprava a odborný kurz tedy nebyly totéž. Samotné členství v organizaci také neříká, jakým výcvikem člověk prošel.
Od vysílačky a padáku ke službě
U některých zálib se potřeby armády s civilním zájmem potkávaly zvlášť těsně. Historik Filip Paulus ve
studii o vývoji Svazarmu upozorňuje na radioamatérství, letectví, parašutismus a střelectví. Radioamatéři byli cenění jako kvalifikovaní spojáři. Vojenská odbornost tak mohla navazovat na činnost, které se člověk věnoval ze zájmu.
Propojení rádia a spojovacího vojska vysvětluje také
rozhovor na webu Ministerstva obrany z roku 2024. Připomíná společné technické znalosti i to, že Svazarm poskytoval mládeži vzdělávání a vybavení pod státní kontrolou. Radioamatérská záliba přitom měla vlastní cíle: navazování spojení, soutěže a práci s technikou. Armáda mohla tyto schopnosti využít, ale jejich civilní smysl tím nezmizel. Technické znalosti radioamatérů byly využitelné také u spojovacího vojska. Muzejní radiostanice R-105d ilustruje téma spojení, nikoli vybavení konkrétního kurzu Svazarmu.
Podobné překrytí zájmu a vojenské potřeby ukazuje parašutismus. Sportovní činnost a příprava výsadkářů existovaly pod jednou organizační střechou. Z toho ovšem nelze vyvozovat, že každý člen aeroklubu směřoval k výsadkovému útvaru. Rozhodující bylo konkrétní zařazení do přípravy, nikoli samotný koníček.
Svazarm připravoval před nástupem do služby také výsadkáře. Ilustrační fotografie zachycuje až ukázku na Dnech NATO v Ostravě v roce 2021. Koníček měl vlastní motivaci, systém politické zadání
Paulus popisuje podstatný rozdíl mezi cíli organizace a zájmy členů. Mnohé přitahovala především možnost věnovat se motorismu, modelářství, létání nebo rádiu. Vedení přitom prosazovalo brannou výchovu a podporu socialistického systému. Užitečné technické zázemí a politická funkce se zde nevylučovaly. Byly součástí téže organizace.
Ideologie nebyla jen dobovou výzdobou klubovny. Zmíněná důvodová zpráva ji výslovně zahrnovala do přípravy branců vedle odborných znalostí a tělesné zdatnosti. Pro další kontext navazuje náš článek o
základní službě v ČSLA a seriálu Chlapci a chlapi. Příprava před vojnou a život u útvaru ale byly dvě různé etapy.
Právě proto má v pamětnické debatě cenu ptát se konkrétně: kde, v kterém roce a v jakém kurzu člověk byl. Vzpomínka na získaný řidičák a vzpomínka na politické školení si nemusí odporovat. Mohou popisovat dvě stránky stejné přípravy.