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Armáda si nováčky předchystala. Svazarm cvičil specialisty ještě před vojnou

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Svazarm připravoval pro armádu specialisty ještě před nástupem do služby. Řidiči mohli získat skupinu C, technické záliby se ale prolínaly s politickou výchovou.
Zelený nákladní automobil Praga V3S s valníkovou korbou v obci Lovinobaňa

Zelený nákladní automobil Praga V3S s valníkovou korbou v obci Lovinobaňa

Zdroj: Ladislav Luppa / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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