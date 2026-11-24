Pro fanoušky cyklokrosu je Světový pohár obdobou fotbalové Ligy mistrů. V Belgii a Nizozemsku jde o národní náboženství sledované miliony fanoušků. V Česku se zatím takové popularitě netěší, ale třeba i díky závodu v Ostravě by se to mohlo změnit.
Závodníci jezdí v bláznivém terénu. Na blátě, písku, ale i na schodech. Ostrava je unikátní v tom, že se jedná o jediný čistě noční závod celého Světového poháru. V Dolních Vítkovicích bude k vidění show, která nemá obdoby.
Trať jako z akčního filmu s industriálními kulisami
Dolní Vítkovice jsou specifické svou atmosférou i scenérií. Historie těžkého průmyslu zde dýchá na každém kroku. Zažít atmosféru během závodu cyklokrosu láká fanoušky z celého světa a pořadatelé tuší, že se bude jednat o unikátní podívanou s velkou diváckou kulisou.
Na trati nechybí ikonické ocelové schody, po kterých budou muset závodníci vyšplhat s kolem na svém rameni. Nasvícený areál nabídne i Steel Sand Pit, hluboký pískový úsek v srdci hutního areálu.
Jak se závodí a kolik kol se jede
Závody se konají podle pravidel UCI a Českého svazu cyklistiky. Celá série závodů se jeden od podzimu do ledna a závodníci sbírají body do průběžného pořadí. Lídři svých kategorií vozí speciální dres. Závodí se v kategoriích Muži elite, ženy elite, muží do 23 let, junioři a juniorky.
Body získává prvních 25 závodníků v cíli každého závodu. Každý okruh je uzavřený, má délku přibližně 2,5 až 3,5 km s minimální šířkou 3 metry. Na trati jsou umělé překážky jako klády, písek, bláto či schody. Závodnici, kteří zaostanou za lídrem o více než 80 % času nejrychlejší kola, bývají z tratě stahováni kvůli bezpečnosti a plynulosti závodu.
V depu mohou závodníci provést výměnu kol, opravu defektů i očištění techniky během závodu. Odpad se smí odhazovat pouze ve vyhrazených zónách. Počet kol není v závodu pevně daný. Určuje se v jeho průběhu podle cílového času a tempa vedoucího závodníka.
Proč závodníci běhají s kolem na rameni?
Během závodění je možné spatřit účastníky, jak mají své kolo na rameni. Důvod je jednoduchý. Některé úseky tratě jsou opravdu náročné a je rychlejší energeticky úspornější hodit kolo na rameno a překonat určitou část závodu po svých.
Právě díky tomu je cyklokros specifický. Na rozdíl od silniční cyklistiky vyžaduje sesedání a běh. Závodníci tomu uzpůsobují i konstrukci svých kol. Mají rovnou a výše položenou horní rámovou trubku a lanka vedená horem, aby jezdce při nesení na rameni nic netlačilo. Závodníci nenosí své kolo pouze na rameni. V rovinatějších pasážích také tlačí kolo vedle sebe nebo ho při rychlém přeskočení bariér pouze nadzvednou na horní rámovou trubku.
Světový pohár v cyklokrosu v Ostravě startuje svým programem již ve čtvrtek 26. listopadu, hlavní program pak proběhne o den později 27. listopadu. Vrcholem programu bude závod elitních můžu, který proběhne v čase 19:45 až 20:45 během jediného nočního závodu celé série Světového poháru.
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