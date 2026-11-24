Když na telefonu zapnete hotspot a připojíte k němu notebook, tablet nebo jiný telefon, výsledná rychlost nezávisí pouze na kvalitě mobilního signálu. Mezi telefonem a připojeným zařízením totiž data ještě putují přes Wi-Fi, která se může stát úzkým hrdlem celého připojení. Android má při neurčené konfiguraci hotspotu jako výchozí pásmo 2,4 GHz. To sice nabízí delší dosah, ale také nižší propustnost a větší náchylnost k rušení od okolních Wi-Fi sítí, mikrovlnných trub nebo Bluetooth zařízení. Pásmo 5 GHz naopak nabízí vyšší rychlosti a v méně rušeném prostředí dokáže přenášet data výrazně efektivněji. Intel například uvádí typické rychlosti až 1 Gb/s u 5 GHz oproti přibližně 100 Mb/s u 2,4 GHz. V prostředí plném konkurenčních sítí, jako jsou kanceláře, kavárny nebo bytové domy, tak můžete kvůli nevhodnému nastavení přicházet o značnou část dostupné rychlosti mobilního připojení.
Kde přesně to přepnete na Androidu
Postup je jednoduchý a zabere jen několik sekund. Na telefonech s čistým nebo jemu blízkým Androidem, například u Motoroly, vypadá následovně:
- Nastavení → Síť a internet → Hotspot a tethering → Wi-Fi hotspot
- Klepněte na Rychlost a kompatibilita (Speed & compatibility).
- Vyberte 5 GHz.
- Vypněte přepínač Rozšířená kompatibilita (Extend compatibility).
Motorola tuto možnost dokumentuje například u modelů moto g55 5G a razr 2025. Nejde tedy o funkci vyhrazenou pouze nejdražším telefonům. U telefonů Pixel najdete nastavení hotspotu obdobně v nabídce Nastavení → Síť a internet → Hotspot a tethering → Wi-Fi hotspot. Konkrétní možnosti výběru pásma se ale mohou lišit podle modelu a operátora. Novější Pixely přitom hardwarově podporují Wi-Fi 7 nebo Wi-Fi 6E, včetně pásem 2,4, 5 a 6 GHz. Omezení tak nemusí být v samotném hardwaru, ale v možnostech, které Google zpřístupňuje v systému.
Důležité je, že ne každý telefon s Androidem nabízí stejné možnosti. Dokumentace AOSP výslovně uvádí, že dostupná nastavení hotspotu závisejí na schopnostech konkrétního zařízení, úpravách výrobce a případných omezeních operátora. U některých levnějších nebo starších modelů proto nemusí být možné pásmo vůbec ručně změnit.
Co s iPhonem: jiná logika, stejný princip
Apple k tomu přistupuje trochu jinak. Na iPhonu nenajdete přímý přepínač mezi pásmy 2,4 a 5 GHz. Místo toho nabízí v nabídce Nastavení → Osobní hotspot volbu Maximální kompatibilita (Maximize Compatibility). Pokud ji zapnete, iPhone upřednostní kompatibilitu se staršími zařízeními, což může znamenat nižší rychlost připojení. Chcete-li dosáhnout vyšší rychlosti, nechte tuto možnost vypnutou.
Samostatně pak v nabídce Nastavení → Mobilní data → Volby mobilních dat najdete nastavení režimu 5G Auto nebo LTE. Režim 5G Auto automaticky přepíná mezi 5G a LTE podle aktuální potřeby, aby šetřil baterii. Pokud ale telefon vyhodnotí, že 5G není nutné, může zvolit pomalejší LTE, což se projeví i na rychlosti hotspotu.
Je tu ještě jedna důležitá odlišnost, kterou Apple uvádí přímo ve své dokumentaci: Personal Hotspot sdílí výhradně mobilní data. iPhone neumí jednoduše převzít existující Wi-Fi připojení a sdílet ho dál prostřednictvím vlastního hotspotu. Některé telefony s Androidem, například Pixely, tuto možnost naopak nabízejí.
Tři vrstvy rychlosti: proč samotné přepnutí někdy nestačí
Výslednou rychlost hotspotu ovlivňují tři hlavní faktory:
- Mobilní síť – rychlost, kterou telefon získává od operátora prostřednictvím LTE nebo 5G.
- Wi-Fi pásmo – rychlost, jakou telefon dokáže data předávat připojenému zařízení přes Wi-Fi (2,4, 5 nebo 6 GHz).
- Klientské zařízení – možnosti přijímajícího notebooku, tabletu nebo jiného telefonu.
Přepnutí na 5 GHz pomůže především tehdy, když mobilní síť dodává data rychleji, než je dokáže Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz předávat dál. Pokud ale stojíte na místě se slabým LTE signálem a mobilní připojení dosahuje rychlosti jen 15 Mb/s, samotná změna Wi-Fi pásma vám vyšší rychlost nezajistí.
V Česku je přitom pokrytí 5G poměrně rozsáhlé. T-Mobile uvádí pokrytí 98,53 % populace, O2 97 % a Vodafone téměř 97 %. Ve většině městských oblastí tak mobilní síť může nabídnout dostatečnou rychlost na to, aby se přínos přepnutí Wi-Fi pásma skutečně projevil.
Pozor si dejte také na úsporné funkce telefonu. Na Pixelech například Adaptive Connectivity zapíná 5G podle toho, zda ho aplikace skutečně potřebují, zatímco režim úspory baterie může připojení 5G úplně vypnout. Motorola zase v uživatelském manuálu doporučuje mít telefon při používání hotspotu připojený k nabíječce, protože sdílení připojení spotřebovává poměrně hodně energie. Kombinace 5GHz Wi-Fi a aktivního 5G tak může baterii zatěžovat výrazně více než výchozí nastavení.
Co chystá Google a proč zatím nemusíte čekat
V testovací verzi Androidu v kanálu Canary se koncem roku 2025 objevila nová možnost 2,4 a 6 GHz. Ta by měla umožnit současné vysílání hotspotu ve dvou pásmech: 2,4 GHz by zajistilo lepší dosah, zatímco 6 GHz by nabídlo vyšší rychlost zařízením v blízkosti telefonu. Novinku zachytil server Android Authority. Google ale Canary označuje za předběžný testovací kanál a negarantuje, že se každá zde objevená funkce dostane i do finální verze Androidu. Oficiální termín vydání této novinky zatím není známý.
Technický základ pro podobné řešení už Android má. Od verze 12 podporuje současné vysílání hotspotu v pásmech 2,4 a 5 GHz, Android 13 pak přidal podporu pásma 6 GHz. Výrobci ale tyto možnosti často nezpřístupňují přímo v uživatelském rozhraní. U novějších Pixelů s Wi-Fi 7 tak nemusí být problém v hardwaru, ale spíše v softwarových omezeních.
Na případnou aktualizaci ale čekat nemusíte. Přepnutí na 5 GHz je u podporovaných telefonů dostupné už nyní, zabere jen několik sekund a v prostředí s velkým množstvím okolních Wi-Fi sítí může přinést znatelné zlepšení. Počítejte pouze s kratším dosahem oproti 2,4 GHz. Apple doporučuje u osobního hotspotu udržovat připojená zařízení přibližně do 10 metrů od telefonu. Pro většinu běžných situací by to mělo stačit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman