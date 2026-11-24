Kolony na D2 před Brnem. Na dálnici se srazily dva kamiony
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Kolony na D2 před Brnem. Na dálnici se srazily dva kamionyZdroj: PČR
Článek byl publikován 24.11.2026 12:34
Chtěl si jen najít nejbližší trolejbusový spoj, místo toho přišel o mobil za více než dvacet tisíc korun....
Pro jedny neodmyslitelná součást hodů, pro druhé nepřijatelné trápení zvířat. Tradice svázaného kačera...
Statisíce fotografií, dvacet let a jedna kapela. Tino Kratochvíl převzal po svém otci roli fotografa...
Hroby z pozdní doby kamenné i starší doby bronzové, keramiku nebo bronzové šperky objevili archeologové při...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
- Řidič kamionu v Brně zkolaboval, prorazil svodidla a vjel do protisměru
- Prosba o cigaretu skončila krádeží. S mobilem zloděj ujel na koloběžce
- Bojovníci za práva zvířat uspěli, některé moravské hody byly bez živého kačera
- Hudební vzpomínky v hledáčku dvou fotografů. B-Side Band slaví dvacet let výstavou