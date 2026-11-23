Potlesk, který měl větší význam než úspěšná premiéra
Velký sál Leningradské filharmonie, 21. listopadu 1937. Dirigent Jevgenij Mravinskij vede orchestr novou symfonií Dmitrije Šostakoviče. Pro publikum jde o důležitou hudební událost, pro skladatele však o chvíli, na níž může záviset jeho další životní dráha. Sovětský kulturní systém mu už dal najevo, že může být z obdivovaného autora během jediného dne udělán nežádoucí člověk. Když zazní poslední takty Páté symfonie, následuje mimořádně dlouhý potlesk. Někteří posluchači podle dobových popisů během skladby plakali.
Skladatel nepsal ve svobodném prostředí, v němž lze bez následků zkoušet nová umělecká řešení. Stalinův Sovětský svaz procházel obdobím velkého teroru a označení za ideologicky nepřijatelného umělce mohlo mít vážné důsledky. Šostakovičův další krok tak poslouchali nejen milovníci hudby, ale i lidé, kteří rozhodovali, co se smělo veřejně hrát.
Operní triumf se proměnil v politické nebezpečí
Šostakovičova opera Lady Macbeth Mcenského újezdu původně sklízela úspěch. V lednu 1936 se však v deníku Pravda objevil tvrdě odsuzující článek, který skladatele obvinil z formalismu a hudebního chaosu. V autoritářském státě nebyla taková kritika jen nepříjemnou recenzí. Znamenala, že se nad umělcem stahuje politická hrozba. Jeho Čtvrtá symfonie, už připravená k nastudování, nakonec před premiérou zmizela z programu a na první uvedení čekala až do roku 1961.
Šostakovič se přitom nevzdal tvorby. Roku 1937 napsal Pátou symfonii, dílo formálně přehlednější, které se na první poslech mohlo zdát přístupnější oficiálnímu vkusu. Právě v tom spočíval jeho mimořádný manévrovací prostor: vytvořit hudbu, kterou bylo možné veřejně přijmout, aniž by ztratila osobní napětí a tragickou intenzitu.
Holger Eklund, Public domain, via Wikimedia Commons
Hudba, která může mít více pravd
Pátá symfonie má čtyři věty. Dramatický začátek přechází přes ironicky působící a rytmicky vyhraněné pasáže k pomalému Largu, jehož emocionální síla bývá spojována s dobovým strachem, ztrátami a vnitřním napětím. Závěr je monumentální a zvukově triumfální, přesto se dodnes diskutuje, zda má jeho vyznění působit skutečně radostně, nebo zda v něm posluchač může slyšet také nátlak a vynucený optimismus.
To je zásadní rozdíl mezi hudební interpretací a historickým důkazem. Víme, v jaké politické situaci symfonie vznikla a jak mimořádně reagovalo publikum. Nevíme však s naprostou jistotou, že každá hudební fráze představovala skrytou zprávu proti Stalinovi. Výroky a vzpomínky spojované se skladatelem mají různou míru spolehlivosti. Článek o Šostakovičovi by proto neměl předstírat, že partitura obsahuje jedno jednoznačné politické šifrování.
Ohlas, který pomohl obnovit jeho postavení
Úspěch premiéry byl obrovský. Pátá symfonie se rychle stala důležitou součástí orchestrálního repertoáru a Šostakovič si obnovil významné postavení sovětského skladatele. Není ovšem možné zpětně změřit, nakolik ho právě tento úspěch osobně uchránil před politickými represemi. Tvrzení, že mu skladba doslova zachránila život, je účinné jako metafora, ale ne jako prokázaný historický výsledek.
Podstatnější je, jak se mu podařilo vytvořit mimořádnou hudbu v prostředí, které se snažilo umění svazovat a jeho autory disciplinovat. Jeho Pátá není pouze dokladem kompromisu ani jednoznačného vzdoru. Vypovídá také o schopnosti umění nést různé významy podle zkušenosti posluchače. Právě proto ji lidé znovu poslouchají i dnes, když už doba její premiéry patří historii.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Dmitri Shostakovich – Symphony No. 5, opus 47, work chronology [2], Boosey & Hawkes – Chronological List of Works [3], National Arts Centre Canada – Program notes: Shostakovich’s Fifth [4], Indiana University Press – Music and Musical Life in Soviet Russia, opera and orchestral music in the 1930s [5]. img ai generated