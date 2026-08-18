Maliny jsou měkké a drobné? Chybí jim dvě látky, které většina zahrádkářů nikdy nepřihnojí. Náprava trvá týden

Pokud loňská úroda malin nebyla příliš dobrá a letos to také na nějakou hitparádu právě nevypadá, pak je na čase
poučit se z minulých chyb a provést správné úpravy. Malé a měkké plody maliníku jsou totiž často důsledkem špatných půdních podmínek, nedostatečné zálivky a všeobecně špatných postupů péče. Pokud se chcete vyhnout opětovné sklizni měkkých a nevyvinutých malin, myslete na dvě důležité věci: prořezávání a hnojení. Nebojte se maliníky prostříhat
Když malinový keř potřebuje vyživovat velké množství nových výhonů a větví, jednoduše mu nezbývá dostatek energie na produkci krásných a kvalitních bobulí.
Proto je nezbytné mít svůj malinový záhon pod kontrolou. Pravidelné prořezávání je pro řízení růstu maliníku zásadní. Odstraňte všechny slabé nebo poškozené výhony, aby rostlina mohla soustředit svou energii na ty zdravější.
Tím se zlepší cirkulace vzduchu a pronikání světla, což podpoří vývoj silných a chutných plodů. Kromě toho je třeba maliníkům také zajistit
vhodnou oporu, například v podobě mříží nebo kůlů, která pomůže udržet trsy ve vzpřímené poloze a zabrání jejich poklesu pod tíhou plodů. K malinám lze přidat i kompost, musí ovšem být dobře rozložený a měkký na dotek. Zdroj fotografie: Freepik Dostatečné hnojení je také důležité
Nedostatek nebo nadbytek živin může mít na úrodu malin stejně negativní vliv. Je proto velmi důležité stanovit optimální plán hnojení, aby rostliny dostávaly všechny potřebné živiny ve správném množství. Dvěma klíčovými prvky, které maliny potřebují pro
optimální růst a vývoj bobulí, jsou draslík a bór. Draslík zlepšuje chuť, velikost a pevnost plodů, zatímco bór přispívá k pevnosti buněčných stěn a pomáhá předcházet vzniku měkkých plodů. Do půdy proto ještě teď zapravte hnojiva bohatá na draslík, jako je síran draselný nebo dusičnan draselný.
A to vždy podle doporučeného dávkování. Bór lze aplikovat jako listový postřik pomocí roztoku boraxu zředěného ve vodě, přičemž je třeba pečlivě dodržovat návod. Ale stejně důležité jsou pro rostliny maliníku i různé mikroprvky. Bývají sice potřebné v menším množství, ale
hrají zásadní roli v různých fyziologických procesech. Pokud vaše půda tyto mikroelementy postrádá, zvažte použití hnojiva s mikroelementy nebo přidání organických látek, jako je kompost nebo dobře rozleželý hnůj, abyste doplnili obsah živin v půdě přirozeným způsobem. Zdroj fotografie: Depositphotos Hnojení malin zálivkou z dřevěného popela
Popel ze dřeva je bohatý na živiny, které jsou prospěšné pro růst rostlin. Při použití ve formě hnojiva může malinám dodat
draslík, vápník a stopové prvky, čímž podporuje zdravý vývoj a zlepšuje celkovou produkci ovoce. Dřevěný popel se nejlépe aplikuje jako zálivka kolem základny kořenů maliníku. Jak na to? Rovnoměrně posypte půdu tenkou vrstvou dřevěného popela a vyhněte se přímému kontaktu se stonky a listy rostlin.
Poté maliny důkladně zalijte. Je důležité to nepřehnat s jeho množstvím, protože nadměrný přísun toho přírodního hnojivo může zvýšit hladinu pH půdy a potenciálně narušit rovnováhu ostatních živin. Pamatujte si proto, že dva šálky na jednu rostlinu bohatě stačí. A lze je použít nanejvýš třikrát za sezónu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři