David Jiříček dostává třetí šanci v NHL. Philadelphia mu nabídla smlouvu za 31 milionů Kč ročně

Šestka draftu 2022, pravák s výškou 193 centimetrů a pověstí hráče, který má na víc, než zatím ukázal. Přesně tak o Davidovi Jiříčkovi mluví generální manažer Philadelphie Daniel Brière, a přesně proto za něj v březnu 2026 poslal do Minnesoty útočníka Bobbyho Brinka v přímé výměně jedna za jednoho. Jenže mezi „má na víc“ a „ukazuje to“ leží propast, kterou se dosud nepodařilo překlenout ani Columbusu, ani Wild. Flyers teď tvrdí, že znají cestu. Otázka je, jestli ji dodrží.
Columbus, Minnesota, Philadelphia: tři dresy za dva roky
Columbus si Jiříčka vybral v létě 2022. V sezoně 2024–25 ale mladý bek pendloval mezi NHL a farmou v Clevelandu; v hlavním týmu odehrál jen šest zápasů s jedinou asistencí a většinu času strávil jako zdravý náhradník. Na konci listopadu 2024 ho Blue Jackets poslali do Minnesoty za Daemona Hunta a čtyři draftové volby.
Wild měli ambice. Po znovupodpisu Kirilla Kaprizova a příchodu Quinna Hughese přepnuli na mód okamžitého úspěchu, a v takovém prostředí se prostor pro trpělivé chyby mladého obránce zúžil na minimum. Výsledek: 25 zápasů NHL v sezoně 2025–26, nula bodů. 6. března 2026 přišel další trejd, tentokrát do Philadelphie.
Proč Flyers věří v odemčení talentu
Brière po výměně nemluvil jako manažer, který získal levného náhradníka. „Konečně ho máme,“ řekl a přiznal, že Flyers o Jiříčka stáli už dříve. Klíčové ale bylo jeho vysvětlení, proč dosavadní kariéra vypadá tak rozkolísaně: Jiříček i Jamie Drysdale podle něj vstoupili do NHL v osmnácti letech, pravděpodobně dřív, než byli připraveni na dospělé profíky. Následovaly výkonnostní výkyvy a ztráta sebevědomí.
Právě proto Philadelphia zvolila jiný přístup než u Drysdalea, který po trejdu z Anaheimu naskočil do sestavy hned další večer. Jiříček šel rovnou do AHL k Lehigh Valley Phantoms. A tam se něco stalo: 13 bodů ve 13 zápasech. Ofenzivní impuls, který přesvědčil vedení klubu, aby mu ještě před létem nabídlo dvouletou smlouvu.
Smlouva pod lupou: nízké riziko, kontrola do budoucna
Parametry kontraktu mluví jasně:
- Délka: 2 roky (do konce sezony 2027–28)
- Celková hodnota: 3 miliony USD (cca 62 milionů Kč)
- Roční cap hit: 1,5 milionu USD, zhruba 1,4 % platového stropu
- Struktura: podpisový bonus 450 tisíc USD v prvním roce, základní plat 850 tisíc USD v sezoně 2026–27 a 1,7 milionu USD v sezoně 2027–28
- Status po vypršení: chráněný volný hráč (RFA)
Podle databáze PuckPedia nejde o kontrakt pro oporu obrany, ale o vědomou nízkonákladovou investici. Flyers si nekupují jen dva roky; díky RFA statusu si drží vyjednávací kontrolu i po sezoně 2027–28. Pokud Jiříček vyroste, podepíšou ho znovu za vlastních podmínek. Pokud ne, finanční ztráta je minimální.
Co musí zlepšit a kdy ho uvidíme
Trenér Rick Tocchet po dubnovém povolání do prvního týmu pojmenoval dvě konkrétní oblasti: obranné pásmo a bruslení. Zároveň ale Jiříčka označil za součást budoucnosti Flyers a potenciálního beka do přesilovek. Letní klubová analýza potvrzuje, že pro start sezony 2026–27 se teprve řeší, kam přesně v hierarchii obrany zapadne, a že už není chráněn před waiverem, takže ho nelze posílat na farmu bez rizika ztráty.
V kabině navíc nebude jediným Čechem. Gólman Dan Vladař, český olympijský reprezentant z her v Miláně a Cortině, mu může posloužit jako zázemí v nové organizaci.
Klíčové termíny pro fanoušky:
- 11. září — rookie camp
- 17. září — hlavní přípravný kemp
- 30. září — domácí opener proti Pittsburghu
Historická paralela, která neuklidňuje
Český hokej zná příběhy vysokých draftových voleb, které nedopadly podle očekávání. Rostislav Klesla, čtyřka draftu 2000, v Columbusu vydržel deset let a odehrál 659 zápasů NHL, ale měl vedle sebe veterány a stabilní prostředí. Jiříček má ve 22 letech za sebou tři organizace a 84 zápasů v NHL bez výrazné statistické stopy. Jeho cesta je organizačně mnohem turbulentnější.
Podle nás je právě tohle jádro celého příběhu. Talent nikdy nebyl otázkou, šestky draftu se nevybírají náhodou. Otázkou bylo vždycky prostředí a čas. Philadelphia slibuje obojí. Rozhodující ale nebude podpis smlouvy ani slova generálního manažera. Rozhodující bude, jestli Flyers vydrží být trpěliví i ve chvíli, kdy budou potřebovat body a Jiříček zrovna udělá chybu v obranném pásmu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka