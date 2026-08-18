Jahody lze před nevítanými škůdci spolehlivě ochránit. Pomohou osvědčené rady zkušených zahrádkářů

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Jahody lze před nevítanými škůdci spolehlivě ochránit. Pomohou osvědčené rady zkušených zahrádkářůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jahody patří mezi nejoblíbenější ovoce. Navíc si je můžete snadno vypěstovat i v domácích podmínkách. Ale ať už jahody pěstujete na zahrádce, ve skleníku nebo v truhlících na balkoně, měli byste je chránit před jejich přirozenými škůdci. Ti vás jinak mohou o úrodu úplně připravit. V našem dnešním článku vám poradíme, jak na to.
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Zdroj: Neznámý zdroj
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Při pěstování česneku se vyhněte nejčastějším chybám a omylům. Odměnou vám bude mimořádně bohatá úroda
- Ucpaný dřez vyřešíte domácím způsobem během několika sekund. Obejdete se přitom zcela bez použití krtka
- Usazený vodní kámen výrazně zkracuje pračce životnost. Jeho snadné odstranění přitom zvládne téměř každý
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