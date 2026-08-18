Ikonické tlačítko z hlavní stránky Googlu mizí. Po více než 25 letech ho nahrazuje umělá inteligence

Google začal části uživatelů na desktopu zobrazovat hlavní stránku, na které pod vyhledávacím polem nenajdete tlačítko „Google Search“, tedy to, na které lidé klikali od konce devadesátých let. Nahrazují ho čtyři AI zkratky: AI Mode (Režim AI), Create images (Vytvářejte obrázky), Ask about files (Ptejte se na soubory) a Brainstorm. Viceprezident Google Search Robby Stein test potvrdil jako „malý desktopový experiment“ a dodal, že klasické vyhledávání nikam nezmizelo, stačí napsat dotaz a stisknout Enter. Přesně tak, jak to většina lidí dělá roky. Jenže symbolicky jde o zásadní posun: Google sám v květnu 2026 označil proměnu vyhledávacího pole za „největší upgrade za více než 25 let“.
Co přesně z hlavní stránky zmizelo
Aby bylo jasno: nemizí tlačítko „Štěstí přeje odvážným“ (anglicky „I’m Feeling Lucky“). To v testované variantě zůstává. Pryč je výhradně tlačítko „Hledat na Googlu“, které funkčně duplikuje klávesu Enter. Google k této volbě nevydal vysvětlení, ale logika je čitelná. Už v roce 2004 tehdejší viceprezidentka Marissa Mayerová popisovala „I’m Feeling Lucky“ jako prvek, na který uživatelé téměř neklikají, ale chtějí ho na stránce vidět, protože jde o brandový artefakt. Naopak „Google Search“ je čistě utilitární tlačítko, které dnes snadno nahradí jeden stisk klávesy.
Na uvolněném místě se zobrazují čtyři AI zkratky:
- AI Mode – spustí konverzační vyhledávání s odpověďmi generovanými umělou inteligencí
- Create images – generování obrázků přímo ve vyhledávači
- Ask about files – práce s nahranými soubory, například PDF
- Brainstorm – plánování a organizace myšlenek, nejblíže tomu odpovídá nástroj Canvas
Nejde o první pokus. Už v květnu 2025 Google testoval nahrazení „I’m Feeling Lucky“ tlačítkem AI Mode. Srpnový experiment jde dál, tentokrát mizí praktičtější z obou tlačítek a nahrazuje ho rovnou čtveřice funkcí.
Z jakých důvodů se k tomu nyní rozhodl
Číslo 25 nepochází z redakční dramatizace. Google ho použil sám. Na konferenci I/O 19. května 2026 firma oznámila takzvaný „intelligent Search box“ a výslovně ho nazvala největší změnou vyhledávacího pole za více než čtvrt století. Vyhledávací pole se podle oficiálního popisu dynamicky rozšiřuje, nabízí AI návrhy a přijímá vstupy přes text, obrázky, soubory, videa i otevřené karty z Chrome.
Strategický kontext je ještě výmluvnější. AI Mode v Google Search překročil miliardu měsíčních uživatelů a počet dotazů v něm se podle Googlu více než zdvojnásobuje každé čtvrtletí. Firma nepřesouvá těžiště pryč od vyhledávání. Redefinuje vyhledávání jako AI rozhraní, které dál pracuje s odkazy na web.
Co z toho funguje v Česku
Samotný srpnový test s čtveřicí AI zkratek nemá potvrzenou dostupnost pro české uživatele; Google zveřejnil jen to, že jde o omezený desktopový experiment bez upřesnění regionů. Širší obrázek je ale pestřejší:
- AI Mode je v Česku a češtině dostupný. Potvrzuje to oficiální nápověda Googlu.
- Generování obrázků v Google Search češtinu ani Česko mezi podporovanými zeměmi neuvádí.
- Canvas / Brainstorm je zatím jen v angličtině a pouze pro uživatele v USA.
- Práce se soubory v rámci AI Mode nemá v nápovědě explicitní jazykové omezení, ale samostatné potvrzení pro češtinu se nám dohledat nepodařilo.
Technický základ pro AI vyhledávání v Česku tedy existuje. Plný balík funkcí, který srpnový test nabízí, ale českým uživatelům zatím k dispozici není.
Konec googlení, anebo je to jen jeho další podoba?
Podle nás nejde o smrt klasického vyhledávání. Jde o přeskládání nejcennějšího prostoru na internetu. Google učí uživatele začínat interakci u AI, ne u tlačítka Search. Pole zůstává, Enter funguje, odkazy na web mají podle oficiální prezentace zůstat součástí AI odpovědí. Co se mění, je výchozí impuls: místo „napíšu dotaz a kliknu Hledat“ Google nabízí „napíšu dotaz a nechám AI, ať mi pomůže jinak“.
Kdy se testovaný layout rozšíří na všechny uživatele, Google neřekl. Ale směr je jednoznačný a tlačítko, které čtvrt století definovalo nejnavštěvovanější stránku světa, je v něm nadbytečné.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík