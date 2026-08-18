Perkausová se pustila do celebrit, které hubnou a mlčí o injekcích. Genzera ale pochválila, že nelže

Moderátorka kritizovala celebrity, které dramaticky zhubnou a pak výsledek prezentují jako čistou disciplínu, aniž by přiznaly, že jim pomohla farmakoterapie.
Richarda Genzera přitom vyzdvihla jako příklad opačného přístupu. Podle Perkausové je důležité nelhat, protože falešný obraz „přirozeného zázraku“ může fanoušky vést k nerealistickým očekáváním. A právě v tom je jádro celé debaty: problém není injekce, ale mlžení kolem ní. Genzerova proměna: co víme a co ne
Richard Genzer prošel za poslední rok viditelnou změnou. Podle
Blesku zhubl zhruba 25 kilogramů, omezil alkohol a změnil životní režim, motivací měla být i jeho partnerka. Perkausová ho pochválila za to, že o svém hubnutí mluví otevřeně a neprodává ho jako pouhou sílu vůle. Xindl X: ten, kdo promluvil nahlas
Že otevřené přiznání v Česku existuje, dokázal v květnu 2026 zpěvák Xindl X. V rozhovoru pro
Blesk řekl na rovinu, že mu s úbytkem třiceti kilogramů pomohly injekce na hubnutí. Zároveň zdůraznil, že bez kalorického deficitu a pohybu by to nefungovalo, žádný zázrak, žádná zkratka.
Právě tohle je kontrast, na který Perkausová zjevně naráží. Na jedné straně stojí lidé jako Xindl X, kteří řeknou celý příběh. Na druhé ti, kteří ukazují výsledek a nechávají fanoušky hádat. A hádat znamená často i závidět, vyčítat si vlastní „selhání“ nebo hledat léky na vlastní pěst.
O jakých injekcích se vlastně mluví
V českém kontextu jde především o přípravky ze skupiny GLP-1 agonistů:
Wegovy (semaglutid) – v EU registrované přímo pro léčbu obezity u dospělých s BMI od 30, nebo od 27 při zdravotní komplikaci. Cena v Česku se podle SÚKL pohybuje mezi 3 071 a 5 112 Kč za balení, bez standardní úhrady pojišťovnou. Mounjaro (tirzepatid) – používá se s dietou a pohybem ke snížení a udržení hmotnosti. Cena zhruba 3 790 až 5 178 Kč za balení, rovněž bez úhrady. Ozempic (semaglutid) – registrovaný pro diabetes 2. typu, nikoli přímo pro obezitu. Česká diabetologická společnost už dříve řešila jeho off-label užívání na hubnutí a doporučovala místo něj přípravek registrovaný přímo pro tuto indikaci.
Nejde tedy o žádný „internetový trend“, ale o regulované léky na předpis. Lékařka Dita Pichlerová v rozhovoru pro
iDNES výslovně varovala před nákupy na internetu a domácím dávkováním bez odborného dohledu. Zdroj fotografie: Nextfoto Proč mlčení škodí víc než přiznání
Česko není země štíhlých lidí. Podle dat ČSÚ má průměrný dospělý Čech BMI 26,2, mírnou nadváhu vykazuje téměř polovina mužů a více než třetina žen, obezitou trpí zhruba pětina populace.
Téma hubnutí se tedy netýká jen celebrit, týká se statisíců lidí, kteří sledují proměny známých tváří a poměřují se s nimi.
Když celebrita zhubne třicet kilo a řekne jen „změnil jsem jídelníček“, vytváří dojem, že stačí vůle. Jenže odborníci opakovaně upozorňují, že obezita je chronické onemocnění, ne selhání charakteru.
Stigma kolem léčby, obava z nálepky „podváděl“, pak vede k paradoxu: lidé, kteří by z farmakoterapie měli prospěch, se za ni stydí. A ti, kteří ji využili, o ní raději mlčí.
Perkausová tenhle kruh pojmenovala. Nekritizovala samotné injekce, ale mlžení kolem nich. Rozdíl mezi „zhubl jsem díky disciplíně“ a „zhubl jsem díky disciplíně a lékařské pomoci“ je jedna věta. Ale pro člověka, který se doma trápí nad váhou, může být zásadní.
Měsíční náklady na léčbu přípravky typu Wegovy nebo Mounjaro se v Česku pohybují v řádu tisíců korun z vlastní kapsy, to není celebritní rozmar, ale drahá medicína, ke které by cesta měla vést přes ordinaci, ne přes Instagram.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová