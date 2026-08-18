Dusno v brněnském Artisu. Někdejší nejlepší kanonýr české ligy Beauguel dostal padáka

Když Artis 2. září 2025 oznamoval příchod francouzského útočníka, šlo o největší jméno v historii klubu. Muž, který v sezoně 2021/22 nastřílel za Plzeň 19 ligových branek a ovládl tabulku střelců, se vracel do Česka s dvouletou smlouvou a jasným zadáním: stát se tahounem útoku na cestě do první ligy. Jenže místo gólů přišla zranění, místo postupové euforie frustrace. A místo prvoligového debutu v brněnském dresu přišel konec. Klub na svém webu oznámil rozvázání smlouvy s odkazem na vleklé zdravotní problémy.
Šest zápasů, 369 minut, jeden gól
Čísla mluví nemilosrdně. Podle statistik Chance Národní Ligy odehrál Beauguel za Artis v sezoně 2025/26 šest druholigových zápasů, na hřišti strávil 369 minut a vstřelil jediný gól. K tomu přidal start v osmifinále MOL Cupu proti Spartě 3. prosince 2025, a to je zároveň poslední veřejně doložený ostrý zápas, ve kterém za brněnský A-tým nastoupil.
Celé jaro 2026 už byl mimo. Svalové zranění ho vyřadilo z tréninku i ze zápasové rotace. V březnu potvrzoval jeho dlouhodobou absenci tehdejší sportovní ředitel Jiří Chytrý, v červnu o něm trenér Roman Nádvorník mluvil jako o hráči, který „nezačal přípravu a je mezi zraněnými“. Propastný rozdíl oproti plzeňským časům, kdy za čtyři české sezony nasbíral 194 zápasů a 66 gólů v nejvyšší soutěži.
Konec, který visel ve vzduchu celé léto
Srpnové rozvázání smlouvy nepřišlo z čistého nebe. Signály se hromadily týdny. Už 29. června řekl Nádvorník pro iSport, že mužstvu chybí vysoký hrot a klub aktivně pracuje na příchodu náhrady. Na otázky k Beauguelovu zdraví odmítl reagovat s tím, že „od toho jsou lékaři“.
O jedenáct dní později přitvrdil generální ředitel Petr Kuba. V rozhovoru pro MF DNES veřejně nastavil Beauguelovi lhůtu na uzdravení a přiznal frustraci: útočník prý v zimní přípravě vypadal fantasticky, ale celé jaro se kvůli svalovému zranění na hřiště nedostal. Pokud se brzy neuzdraví, Artis se s ním rozloučí. Přesně to se o pět týdnů později stalo.
Mezitím klub jednal. 7. července oznámil příchod senegalského útočníka El Hadjiho Ndiayeho, kterého Nádvorník představil jako „typického vysokého hroťáka“. Beauguelova role v kádru tím fakticky zanikla ještě před formálním koncem smlouvy.
Drahá sázka na hotové jméno
Zajímavý je kontext, v jakém Beauguel do Artisu přicházel. Podle iSportu klub tehdy jednal i s Tomášem Pekhartem, dalším zkušeným útočníkem s ligovou reputací. Nakonec padla volba na Beauguela. Nešlo o nouzové řešení, ale o promyšlenou sázku na hráče, od kterého si vedení slibovalo okamžitý sportovní dopad.
Ta sázka nevyšla. A podle nás jde o varovný příklad pro ambiciózní kluby z nižších pater: „hotové“ jméno s sebou nese nejen zkušenosti a góly, ale i riziko opotřebovaného těla. Beauguelovi bylo při podpisu 33 let, za sebou měl štace v Saúdské Arábii, Číně a Polsku, z nichž žádná nenavázala na plzeňský vrchol. Ve 34 letech a po dalším zdravotním výpadku působí návrat do role klíčového útočníka na vysoké úrovni spíš nepravděpodobně.
Širší přestavba, ne izolovaný případ
Beauguelův konec nelze číst odděleně od toho, čím Artis v létě 2026 prochází. Po neúspěšné baráži skončil sportovní ředitel Vlastimil Chytrý. Nádvorník otevřeně přiznal, že mužstvo není složené podle jeho představ. A pak přišel nečekaný zvrat: 3. července Ligová fotbalová asociace oznámila, že Artis administrativně doplní účastníky Chance Ligy pro sezonu 2026/27.
Klub, který měl kádr poskládaný pro druhou ligu, se najednou musel připravit na první. Sám to přiznal ve svém oficiálním stanovisku. Tlak na přestavbu kádru se tím znásobil, a Beauguel, hráč mimo trénink a bez reálné perspektivy návratu na hřiště, se stal jednou z logických škrtanců.
Případ francouzského útočníka tak není příběhem osobního selhání ani klubového konfliktu. Je to příběh špatně načasované investice, která narazila na realitu zraněného těla a měnících se klubových ambicí. Artis teď vstupuje do historicky první prvoligové sezony bez svého největšího jména, ale možná právě proto s čistším štítem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl