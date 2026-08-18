Bývalý bojovník UFC odmítl vinu. Podle žalobce se měl pokusit srazit manželku autemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bývalý bojovník UFC odmítl vinu. Podle žalobce se měl pokusit srazit manželku autem
Israel Adesanya před UFC 330 věřil Ianu Machadovi Garrymu. Po výhře Islama Machačeva však názor změnil a...
Hayden Panettiere byla v době největších boxerských úspěchů Vladimira Klička pravidelně u ringu. Jejich...
Bouře mířící na Washington se před UFC Freedom 250 Bílému domu nakonec vyhnula. Na internetu se rozjela...
Vlasto Čepo dostal za debut v UFC podle svých slov 12 000 dolarů, tedy zhruba 251 tisíc korun hrubého. Po...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →