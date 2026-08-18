Předpověď počasí je ještě dramatičtější, než se čekalo. Na Česko se valí velký průšvih

Kdo si myslel, že letošní srpen bude poklidným rozloučením s prázdninami, ten se zřejmě přepočítal. Český hydrometeorologický ústav vydal varování před nebezpečnými meteorologickými jevy, které zasáhnou Česko především v pátek 21. srpna. Kombinace silných bouřek, nárazového větru a zvýšené biologické zátěže může znepříjemnit život nejen řidičům a turistům, ale především lidem se zdravotními obtížemi.
Dramatický týden plný zvratů
Už úterý přinese první výrazný zlom. Zatímco ještě v pondělí se východní polovina republiky těšila z tropických teplot kolem 30 °C, úterní den srazí rtuť teploměru až o deset stupňů. Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj se probudí do zcela jiného počasí – maxima se zastaví na pouhých 20 °C.
Středa sice přinese částečnou úlevu a návrat letních teplot, ovšem s jedním háčkem. Vzniknou obrovské regionální rozdíly, jaké v létě nevídáme často. Zatímco na jihu Čech a Moravy se lidé budou potit při 27 až 28 °C, obyvatelé Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje si ani nesundají mikinu – teploty tam zůstanou na úrovni chladného úterý.
Pátek jako kritický den
Hlavní pozornost meteorologů se však soustředí na pátek. ČHMÚ vyhlásil pro tento den druhý stupeň biologické zátěže, což je informace, kterou by neměli podceňovat především kardiaci, astmatici a lidé s dýchacími potížemi. Rychlé změny tlaku a vlhkosti vzduchu mohou způsobit bolesti hlavy, únavu nebo zhoršení chronických obtíží.
Ještě nebezpečnější budou samotné bouřky. Podle predikcí ČHMÚ se vytvoří podmínky pro vznik velmi silných bouřkových buněk, které doprovodí:
- Nárazový vítr o rychlosti až 50 km/h
- Možný výskyt krup
- Intenzivní srážky v krátkém čase
- Riziko lokálních záplav
„Páteční situace bude vyžadovat zvýšenou opatrnost především při pohybu venku a řízení vozidel. Doporučujeme sledovat aktuální výstrahy a v případě bouřky nevycházet zbytečně ven,“ upozorňují meteorologové.
Víkend přinese vytouženou úlevu
Po dramatickém pátku se počasí přechodně uklidní. Sobota nabídne příjemných 23 až 26 °C při polojasné obloze – ideální podmínky pro výlety nebo zahradní práce. Neděle pak přidá další stupně a na jižní Moravě se teploty mohou vyšplhat až k tropické třicítce.
Přesto je dobré počítat s tím, že ani víkend nebude zcela bez srážek. Ojedinělé přeháňky mohou překvapit kdekoli na území republiky, byť jejich intenzita nebude srovnatelná s pátečními bouřkami.
Co čekat od zbytku prázdnin?
Dlouhodobé modely naznačují, že klasická letní vedra s několikadenními sériemi tropických dnů už letos nepřijdou. Atmosféra nad střední Evropou zůstane v nestabilním režimu, který bude střídat krátká oteplení s přeháňkami a bouřkami.
Pro plánování posledních prázdninových výletů to znamená jediné – mít vždy po ruce pláštěnku a sledovat aktuální předpověď. Letošní srpen zkrátka není rokem pro ty, kdo chtějí nechat deštník doma.
Zdroje článku: Český hydrometeorologický ústav, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová