U boxerského ringu fandila Kličkovi. Matka jeho dcery zemřela ve 36 letechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
U boxerského ringu fandila Kličkovi. Matka jeho dcery zemřela ve 36 letech
Bývalý titulový vyzyvatel UFC Anthony Smith odmítl vinu ve všech čtyřech bodech obžaloby. Případ se vrátí...
Israel Adesanya před UFC 330 věřil Ianu Machadovi Garrymu. Po výhře Islama Machačeva však názor změnil a...
Bouře mířící na Washington se před UFC Freedom 250 Bílému domu nakonec vyhnula. Na internetu se rozjela...
Vlasto Čepo dostal za debut v UFC podle svých slov 12 000 dolarů, tedy zhruba 251 tisíc korun hrubého. Po...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →