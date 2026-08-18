Nosková v Cincinnati porazila soupeřku, kterou nikdy předtím neporazila. Na turnaji stále neztratila set

Dvě porážky v jedné sezoně od téže hráčky dokážou v hlavě tenistky narůst do rozměrů, které nemají se skutečným poměrem sil nic společného. Nosková to s Tausonovou zažila na vlastní kůži: v lednu na Australian Open prohrála ve třech setech 5:7, 6:3, 6:4, v únoru v Dubaji nestačila 7:6(4), 6:4. Pokaždé těsně, pokaždé s pocitem, že klíčové míče padly na druhou stranu. V Cincinnati přišla odveta. A tentokrát koncovku vyhrála ona.
Tie-break jako zlomový bod
První set v Cincinnati kopíroval vzorec předchozích duelů: vyrovnaný průběh, žádný brejk, nervózní výměny v rozhodujících chvílích. Jenže tam, kde Nosková dřív zaváhala, tentokrát přidala. Tie-break ovládla 7:3 a rázem se ocitla v pozici, kterou proti Tausonové dosud nepoznala: vedla na sety.
Druhá sada už měla jiný příběh. Dánka, aktuálně 42. hráčka žebříčku WTA, jako by po prohraném tie-breaku ztratila energii i plán. Nosková jí dovolila pouhé dva gemy a zápas ukončila za necelou hodinu a půl. Výsledek 7:6(3), 6:2 říká víc než jen skóre: říká, že česká tenistka tentokrát nenechala zápas sklouznout do třetího setu ani do nervózního dohrávání.
Wimbledon nebyl náhoda
Kdo by chtěl cincinnatský výkon odbýt jako ojedinělý záblesk, narazí na čísla. Nosková drží v sezoně 2026 bilanci 27 výher a 12 porážek, v kapse má dva tituly: Wimbledon a Berlín. Na světovém žebříčku je osmá s 5 016 body, pouhých 32 bodů za krajankou Karolínou Muchovou. V Cincinnati figuruje jako 6. nasazená a oba dosavadní zápasy v hlavní soutěži vyhrála ve dvou setech.
Tohle není hráčka velkých záblesků. Tohle je hráčka, která po grandslamovém titulu potvrzuje formu i na jiném povrchu, v jiném prostředí, proti soupeřkám, které jí dřív dělaly problémy. Právě tahle konzistence odlišuje stabilní členku absolutní špičky od tenistky, která občas zazáří.
Anisimovová: nejtěžší test zatím
Osmifinále přinese konfrontaci s Amandou Anisimovovou, aktuální desítkou světa. Americká tenistka si cestu do osmifinále proklestila druhou letošní výhrou nad hráčkou Top 20 a oficiální stránky turnaje její duel s Noskovou už vytáhly mezi hlavní zápasy dne.
Vzájemná historie mluví v neprospěch české hráčky. Anisimovová ji porazila ve finále Pekingu 2025 i na Wimbledonu 2025. Nosková tedy znovu stojí před soupeřkou, proti které potřebuje zlomit negativní sérii, tentokrát ovšem s čerstvou zkušeností, že to jde.
- Nosková: No. 8, sezona 27:12, wimbledonská šampionka
- Anisimovová: No. 10, dvě výhry nad Top 20 v Cincinnati
- Vzájemná bilance: v posledních velkých duelech vede Anisimovová
Přesný čas a kurt osmifinálového zápasu zatím organizátoři nezveřejnili. V Česku bude duel k vidění na CANAL+ Sport 2 a souběžných streamech.
Co je ve hře za osmifinále
Cincinnati je tisícovka, za titul je 1 000 bodů do žebříčku. Nosková ztrácí na Muchovou jen 32 bodů, na šestou Igu Šwiatekovou 403. Úspěšný průchod turnajem by ji reálně posunul na pozici české jedničky a výš v horní polovině první desítky. Pole je ale stále nabité: Sabalenková, Rybakinová, Pegulaová, Gauffová i Šwiateková jsou ve hře.
Dva zápasy, nula ztracených setů, jedna zlomená prokletá bilance. Nosková v Cincinnati zatím hraje tenis hráčky, která ví, kam patří, a chce to dokázat znovu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář