Pivo před vážením a podobné kousky. Hvězdy UFC popsaly zajímavé momenty při shazováníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pivo před vážením a podobné kousky. Hvězdy UFC popsaly zajímavé momenty při shazování
Israel Adesanya před UFC 330 věřil Ianu Machadovi Garrymu. Po výhře Islama Machačeva však názor změnil a...
Hayden Panettiere byla v době největších boxerských úspěchů Vladimira Klička pravidelně u ringu. Jejich...
Bouře mířící na Washington se před UFC Freedom 250 Bílému domu nakonec vyhnula. Na internetu se rozjela...
Vlasto Čepo dostal za debut v UFC podle svých slov 12 000 dolarů, tedy zhruba 251 tisíc korun hrubého. Po...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →