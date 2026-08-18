Kinský v Tottenhamu ztrácí konkurenta. Vicario míří do Juventusu, přestup za 243 milionů Kč

Když Antonín Kinský 2. května poprvé naskočil pod novým trenérem Robertem De Zerbim do ligového zápasu, nikdo mu nesliboval, že v bráně zůstane. Vicario se zotavoval po březnové operaci kýly, Tottenham bojoval o holý život v Premier League a dvacetiletý Čech dostal šanci, protože jiná nebyla. Jenže sedm zápasů, jedenáct bodů a pět zachráněných bodů konkrétními zákroky později vypadá brankářská hierarchie Spurs úplně jinak. A Vicariův plánovaný odchod do Turína je toho logickým vyústěním.
Jak Kinský převzal bránu
Příběh nezačal transferovým rozhodnutím, ale skalpelem. Tottenham 20. března oznámil, že Vicario podstoupí operaci kýly. Kinský nastoupil do brány a od prvního De Zerbiho ligového zápasu ji nepustil. Odchytal celý závěr sezony, všech sedm kol, všechny minuty.
Klubová analýza po sezoně spočítala, že jeho zákroky proti Wolves, Leedsu a Evertonu přinesly Tottenhamu pět bodů. Bez nich by záchrana v Premier League nevyšla. De Zerbi po výhře nad Leedsem veřejně vyzdvihl Kinského „silný charakter a osobnost“. A po sezoně šel ještě dál, v oficiálním prohlášení k nové smlouvě ho označil za klíčovou součást toho, co tým v závěru dokázal.
Pikantní detail: ještě 18. května De Zerbi na tiskové konferenci před Chelsea řekl, že „Vicario je jednička.“ Jenže do brány šel Kinský. Změna přišla přes reálné volby v sestavě, ne přes verbální ortel.
Proč Juventus a proč teď
Vicariův odchod není náhlý impuls. Juventus veřejně hledá nového brankáře minimálně od poloviny července; trenér Luciano Spalletti po přípravném zápase s Basilejí otevřeně potvrdil, že klub „hledá gólmana“. Michele Di Gregorio podle Gazzetty dello Sport už není součástí turínského projektu.
Původní prioritou Juventusu byl Emiliano Martínez z Aston Villy. Jenže sportovní ředitel Villy Damián Vidagany v rozhovoru pro 365Scores dal jasně najevo, že argentinský reprezentant nikam neodchází. Juventus se vrátil k Vicariovi.
Konstrukce obchodu odpovídá situaci obou stran. Podle BBC jde o hostování s opcí na trvalý přestup za 8,6 milionu liber, tedy oněch 243 milionů korun. Vicario přitom do Tottenhamu přicházel v roce 2023 za částku, kterou média tehdy odhadovala na zhruba 487 milionů korun. Propad ceny tlačí dolů několik faktorů najednou:
- březnová operace kýly
- ztráta místa ve prospěch Kinského
- zbývající smlouva jen do roku 2028
- struktura obchodu jako hostování s opcí, ne čistý prodej
Sám Vicario podle Football Italia projevil ochotu odejít. Transfer zatím není oficiálně dotažen klubovým oznámením, ale podle Ornsteina je dohoda mezi kluby přijatá.
Dúbravka místo Vicaria, jiný typ konkurence
Tottenham si brankářskou sekci skládá cíleně. Už 24. června klub potvrdil příchod Martina Dúbravky, 37letého slovenského veterána, který přišel po vypršení smlouvy v Burnley. V minulé sezoně odchytal 35 ligových zápasů.
Rozdíl oproti Vicariovi je zásadní. Vicario byl 29letý italský reprezentant s pěti starty za Squadru Azzurru a 117 zápasy za Spurs, plnohodnotný kandidát na jedničku. Dúbravka je zkušená pojistka. Profilově to vypadá na model mladá jednička plus veteránská dvojka, ne na otevřený souboj dvou ambiciózních gólmanů.
Praktický signál přišel už 23. července, když Tottenham zveřejnil nominaci na předsezonní turné po Novém Zélandu a Austrálii. Na seznam se vešli Kinský a Dúbravka. Vicario zůstal v Londýně, oficiálně kvůli drobnému zranění, ale načasování mluví jasně.
Co to znamená pro Kinského a českou reprezentaci
Nová smlouva z 30. června, jarní série pod De Zerbim, Vicariův plánovaný odchod a příchod Dúbravky jako pojistky, to všechno ukazuje jedním směrem. Kinský je dnes nejjasnějším kandidátem na jedničku Tottenhamu pro sezonu 2026/27.
Garantovat to na celý ročník by bylo předčasné. De Zerbi na jaře ukázal, že brankářské pořadí upravuje podle formy a momentu. Přestupové okno je navíc stále otevřené. Ale konkurenční tlak se z boje dvou kandidátů na jedničku proměnil v situaci, kde Kinský má jasný náskok.
Zajímavá je i reprezentační rovina. Na aktuální stránce českého týmu pro evropskou kvalifikaci UEFA mezi brankáři figurují Staněk, Kovář, Horníček, Markovič, Jedlička a Jaroš; Kinský tam zatím chybí. Klubový posun v Tottenhamu mu zvyšuje argumenty, ale sám o sobě ještě nezaručuje pevné místo v národním týmu. Na to potřebuje stabilní sérii soutěžních startů, ne jen status.
Vicariův kufr směřuje do Turína, Kinského rukavice na hřiště. V Tottenhamu se za poslední čtyři měsíce odehrál tichý, ale zásadní převrat, a český brankář stojí na jeho správné straně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle