Otevřela pytlík mouky a v ruce se jí něco hýbalo. Potemník moučný dokáže zlikvidovat celou spíž za pár dní

Víte, co je noční můra každého kuchaře a hospodyňky? Otevřít pytlík mouky a zjistit, že se v něm něco hýbe. A pokud se vám už někdy stalo, že vám
po kuchyni pochodovali broučí nezvaní hosté, možná jste se seznámili s potemníkem moučným nebo jeho larvami až nepříjemně zblízka. Ano, jde o ony legendární moučné červy. A že to nejsou žádní troškaři! Rychle se šíří – a to klidně i z mouky z obchodu. Kdo je to vlastně potemník moučný?
Tento černohnědý brouk (
Tenebrio molitor) je jedním z největších brouků, na které můžete v potravinách narazit. Dospělý brouk měří 10 až 20 mm a jeho tělo je úzké a protáhlé. Přitahuje ho jasné světlo, takže pokud ho vyrušíte, klidně vám začne po kuchyni poletovat jako splašený. Larvy potemníků, známé jako mouční červi, jsou malí žlutohnědí „fešáci“ s vroubkovaným tělem – a právě ony jsou tím hlavním problémem. Měří 2 až 3 cm.
Jsou mistři ve znehodnocování potravin – nechávají za sebou výkaly, svlečky a samozřejmě mohou utéct a dospět do další generace. Nejčastěji je najdete v mouce – jak jinak. A právě tady byste měli při ochraně své domácnosti začít.
Zdroj fotografie: Pixabay Jakmile si jednou projdete bitvou s potemníky a jejich larvami, už nikdy nebudete brát ochranu potravin na lehkou váhu. Mrazák jako první pomoc
Nejjednodušší prevence? Po přinesení mouky z obchodu ji dejte alespoň na pár hodin do mrazáku (mimochodem – to stejné vám pomůže třeba proti molům v ořeších). Nízká teplota spolehlivě zlikviduje všechny možné zárodky, vajíčka i larvy.
Přesypávat, přesypávat a zase přesypávat!
Mouku a další sypké potraviny také nikdy nenechávejte v původních obalech, varuje web
InStory. Ne, vážně to není dobrý nápad, protože papírové pytlíky se snadno poškodí a hmyz si do nich najde cestičku raz dva. Ideální jsou skleněné nádoby se šroubovacím víkem nebo kvalitní plastové dózy. Na webu Odpovědi zase radí vymalování spíže latexem. Jeho pach by měl hmyz odpuzovat.
VIDEO Máte mouky přebytek? Zkuste třeba domácí nudle do polévky. Trouba jako další zbraň
Někteří lidé také doporučují mouku na pár minut prohřát v troubě na nízkou teplotu – tím se nechtěných vetřelců také zbavíte. „
Ale konstatuje k této radě paní Milada K. z Berouna. pokud už v mouce něco lezlo, lepší volbou je rovnou ji vyhodit. Nikdo přece nechce jíst červí protein, i když se to dneska propaguje jako superpotravina,“
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková