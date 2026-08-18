Fotbalista z italské ligy vlezl do bazénu, i když neuměl plavat. Jeho stav je vážný

Ještě dva dny předtím byl Trepy součástí pohárového kádru Cagliari. V pátek 14. srpna 2026 sardský klub nastoupil v Coppa Italia proti Arezzu, v neděli 16. srpna kolem šesté večer záchranáři vytahovali francouzského mladíka z nejhlubší části bazénu. Podle prvotní rekonstrukce místních médií si ve vodě nebyl jistý, a přesto do ní vstoupil. Vrtulník ho přepravil do nemocnice Santissima Annunziata v Sassari, kde CT hrudníku ukázalo výrazné nahromadění tekutiny v plicích. Lékaři ho uvedli do umělého spánku a drží pod nepřetržitým dohledem. Klubové prohlášení, které Cagliari zveřejnilo v pondělí 17. srpna, potvrzuje trvalý kontakt se zdravotnickým zařízením i s hráčovou rodinou.
Co přesně víme, a co ne
Oficiálně potvrzených faktů je překvapivě málo. Jisté je místo hospitalizace, umělý spánek, tekutina v plicích a intenzivní péče. To vše pochází z klubového prohlášení Cagliari, které přebraly agenturní zprávy. Nehoda se odehrála na severu Sardinie; některá média uvádějí Porto Cervo, ale z otevřených zdrojů se konkrétní resort nepodařilo ověřit.
Zásadní údaj chybí: jak dlouho byl Trepy pod vodou. Právě délka ponoření je podle aktualizovaných doporučení Wilderness Medical Society z roku 2024 nejdůležitějším prediktorem toho, jak případ dopadne. Bez něj nelze poctivě odhadovat prognózu. Stejně tak není veřejně potvrzeno, zda měl zástavu oběhu, ani s kým přesně na dovolené byl.
Proč „vážný stav“ není prázdná fráze
Umělý spánek sám o sobě není diagnóza, je to nástroj intenzivní péče, který chrání mozek a plíce v kritické fázi. U tonutí ale signalizuje, že tělo prošlo hypoxií, tedy nedostatkem kyslíku. A právě hypoxie rozhoduje o všem: o přežití, o stavu mozku, o tom, jestli se člověk vrátí k normálnímu životu.
Medicínská data ukazují široké rozpětí výsledků:
- V čínské multicentrické studii hospitalizovaných dospělých po tonutí mělo 118 ze 142 pacientů dobrý neurologický výsledek. U podskupiny se zástavou oběhu ale už 17 ze 45 skončilo se špatným neurologickým stavem.
- V britské sérii pacientů přijatých přímo na kritickou péči 17 ze 49 zemřelo a 10 ze 49 odcházelo se sníženou soběstačností. Jen necelá polovina si zachovala plnou funkčnost.
- Podle doporučení Wilderness Medical Society ponoření delší než 10 minut koreluje s výrazně vyšší mortalitou nebo těžkým neurologickým poškozením. Nad 30 minut v běžně teplé vodě je prognóza velmi špatná.
U Trepyho zatím neznáme klíčové proměnné. Říct, že je „mimo ohrožení“, by bylo stejně nepoctivé jako říct, že nemá šanci.
Profesionální sportovec, který neplaval
Zní to paradoxně: člověk, jehož tělo je vyladěné na špičkový výkon, se málem utopí v bazénu. Jenže kondice a síla mimo vodu nenahrazují techniku dýchání, orientaci pod hladinou ani schopnost zachovat klid v panice. Světová zdravotnická organizace i Americký Červený kříž řadí plavání a bezpečnost ve vodě mezi samostatně osvojované dovednosti, které nejsou automatickou součástí žádného suchozemského sportu.
Trepyho dráha je čistě fotbalová. Narodil se v roce 2006 ve Francii, prošel mládežnickými kategoriemi Cagliari a v únoru 2026 prodloužil smlouvu do roku 2030. Trenér Fabio Pisacane ho ještě 21. července veřejně jmenoval mezi mladíky, kteří se „vyznamenali při debutech“. V kádru pro letní přípravu 2026/27 figuroval mezi 31 povolanými hráči. Nešlo o okrajové jméno, klub s ním aktivně počítal.
Co rozhoduje v prvních minutách
U tonutí platí jednoduchá hierarchie: rychlost vytažení, okamžité zahájení ventilace, kvalita resuscitace. Podle doporučení Americké kardiologické asociace z roku 2024 jsou po tonutí klíčové právě vdechy, protože hypoxie je primární příčinou zástavy, a proto trénovaní zachránci mají upřednostnit záchranné dýchání jako součást kardiopulmonální resuscitace.
Pro laiky Červený kříž shrnuje postup do jednoduché zásady: „podej ruku, hoď pomůcku, ale neskákej za tonoucím“. Pak volat záchrannou službu, zahájit resuscitaci a případně použít defibrilátor.
Kolik z toho se v neděli večer na severu Sardinie stihlo a jak rychle, veřejně nevíme. Právě tyto minuty ale rozhodnou o tom, jestli se Yael Trepy vrátí na hřiště, nebo jestli se vrátí vůbec.
Dva dny, dva světy
V pátek pohárový zápas, v neděli bazén. Mezi těmito dvěma body leží 48 hodin, během kterých se dvacetiletý fotbalista přesunul z profesionálního hřiště na jednotku intenzivní péče. Cagliari sleduje vývoj, lékaři v Sassari pracují. Dokud nebudou známy klíčové údaje (délka ponoření, případná zástava oběhu, první neurologické hodnocení po probuzení), zůstává každý odhad budoucnosti předčasný.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl