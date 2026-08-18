Týral syna, partnerku i psy. Policie zveřejnila otřesné video chování násilníka

Týral syna, partnerku i psy. Policie zveřejnila otřesné video chování násilníkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muži hrozí až osm let ve vězení
Pražští policisté pátrají po zloději, který na Zličíně ukradl vystavený mobil. Zřejmě to nedělal poprvé,...
Hned dvě dechové zkoušky za sebou raději provedli policisté při kontrole řidiče v Toyotě. První totiž...
Dvě největší pražské porodnice, Podolí a Apolinář, se nebudou slučovat. Na tiskové konferenci to řekl...
Technická správa komunikací začala s úpravou Strossmayerova náměstí v Praze 7. Přechody a nároží by poté...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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