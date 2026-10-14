Cínie po odkvětu: ostříhat, nebo nechat semínka dozrát doma?

Cinie vám mohou dělat radost až do pozdního podzimu, co ale s nimi, když odkvetou? Pokud chcete podpořit další kvetení, vezměte ostré a čisté nůžky a odkvetlé květy průběžně odstřihujte. Rostlina tak nebude zbytečně investovat energii do tvorby semen a může nasadit další poupata. Stříhejte vždy nad prvním zdravým párem listů nebo nad bočním výhonem. Jestliže už ale sezona pomalu končí a vy si chcete vypěstovat vlastní zásobu osiva, nechte několik květů na rostlině dozrát. I když nevypadají hezky, prostě je nechte na rostlině a čekejte. Právě z nich můžete získat semínka na příští rok.
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