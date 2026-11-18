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Čína zaznamenala významný úspěch ve vývoji
bezpilotní nákladní dopravy. Společnost Air White Whale uskutečnila 14. listopadu 2026 první zkušební let svého stroje W5000, který označuje za největší bezpilotní nákladní letoun na světě. Na letišti ve Vnitřním Mongolsku strávil ve vzduchu přibližně 30 minut. Výrobce tím potvrdil základní letové schopnosti stroje, jehož maximální vzletová hmotnost dosahuje 10,8 tuny.
Na první pohled jde o impozantní technologii. W5000 dokáže podle zveřejněných parametrů přepravit až pět tun nákladu, nabízí nákladový prostor o objemu přes 65 metrů krychlových a jeho deklarovaný maximální dolet činí 2 600 kilometrů. O pohon se starají dva turbovrtulové motory. Svými rozměry i konstrukcí tak připomíná spíše menší dopravní letadlo než běžný nákladní dron.
První let se uskutečnil na letišti Otog Front Banner v oblasti Ordos. Letoun se podle zveřejněných informací odlepil od země přibližně po 600 metrech rozjezdu. Následně absolvoval stoupání, ustálený let, zatáčky a přistávací manévr. Test se zaměřil především na stabilitu řízení, spolupráci pohonných jednotek, avioniku a komunikaci s pozemním stanovištěm.
Zajímavostí je způsob ovládání. W5000 je konstruován pro autonomní let pod dohledem operátorů na zemi. Ti nemají letoun nepřetržitě pilotovat jako klasický
dálkově řízený dron, ale především sledovat jeho provoz a dohlížet na plnění letového úkolu. Takový systém je zásadní pro případné budování pravidelných bezpilotních přepravních linek.
Přesto zatím nešlo o přepravu skutečného nákladu. Zkouška měla potvrdit základní funkčnost letounu, nikoliv jeho maximální nosnost, dolet nebo ekonomickou výhodnost.
Pět tun nákladu ještě neznamená 2 600 kilometrů letu
Právě zveřejněné technické parametry představují jednu z nejzajímavějších, ale zároveň nejméně objasněných částí celého projektu.
Výrobce uvádí maximální užitečné zatížení pět tun a největší dolet 2 600 kilometrů. To však automaticky neznamená, že W5000 dokáže přepravit plných pět tun na celou uvedenou vzdálenost. Obě hodnoty představují samostatné provozní limity a společnost dosud nezveřejnila podrobnější údaje o jejich vzájemném vztahu.
U nákladního letounu přitom rozhoduje právě kombinace hmotnosti přepravovaného nákladu, množství paliva a vzdálenosti. Čím více nákladu letoun veze, tím méně prostoru v jeho maximální vzletové hmotnosti obvykle zbývá pro palivo.
Z ekonomického hlediska je to podstatný údaj. Dopravce nepotřebuje pouze vědět, jakou největší vzdálenost letoun překoná nebo kolik tun dokáže zvednout. Zajímá ho především množství nákladu, které spolehlivě přepraví na konkrétní trase.
Výrobce plánuje W5000 využívat zejména v regionální logistice, při přepravě zásilek, zásobování odlehlých oblastí nebo přepravě zboží vyžadujícího chlazení. Uplatnění by mohl najít také při mimořádných událostech, kdy je nutné rychle dopravit větší množství materiálu.
Čínská společnost zároveň uvádí, že 65 procent konstrukce tvoří uhlíkové kompozitní materiály. Podle zveřejněných informací má být všech přibližně 220 tisíc součástí letounu vyrobeno v Číně. Pro tamní letecký průmysl jde také o demonstraci schopnosti vyvíjet rozsáhlé bezpilotní systémy s domácím dodavatelským řetězcem.
Výrobce hlásí 835 zájemců, skutečné objednávky ale zatím chybějí
Air White Whale oznámila, že získala předběžný zájem o 835 letounů W5000. Číslo působí mimořádně přesvědčivě, zvlášť když jde o stroj, který právě absolvoval první let.
Je však důležité rozlišovat mezi projeveným zájmem a závaznou objednávkou. Uvedených 835 kusů představuje nezávazné záměry potenciálních zákazníků, nikoliv potvrzené kupní smlouvy. Společnost zatím veřejně nepředstavila odpovídající seznam závazných kontraktů ani konkrétní harmonogram dodávek.
Podobně opatrně je potřeba hodnotit tvrzení o provozních nákladech. Generální ředitel společnosti Hu Zhendong prohlásil, že náklady na přepravu jedné tuny nákladu na kilometr mohou být proti srovnatelným pilotovaným letounům nižší o více než 60 procent.
Dřívější odhady přitom pracovaly s úsporou přibližně 40 až 43 procent. Výrazně optimističtější hodnota zatím není podložena zveřejněnými výsledky skutečného komerčního provozu.
Bezpilotní nákladní letoun sice nepotřebuje posádku na palubě, ale dál vyžaduje pozemní dohled, údržbu, letištní infrastrukturu a odpovídající zabezpečení komunikace. Právě tyto položky mohou konečné náklady výrazně ovlivnit.
Největší překážkou však zůstává čas. W5000 byl veřejnosti představen jako dokončený letoun už v říjnu 2024 a původní plány počítaly s prvními dodávkami ve druhé polovině roku 2026. Místo toho v tomto období teprve absolvoval první zkušební let.
Aktuálně společnost očekává zahájení komerčního provozu do konce roku 2027. Předtím musí dokončit další letové zkoušky a získat potřebná povolení od čínských leteckých úřadů.
Pro bezpilotní nákladní letadlo takové velikosti nepůjde o formalitu. Regulátoři budou muset posoudit nejen konstrukční bezpečnost, ale také spolehlivost autonomního řízení, komunikaci s pozemní obsluhou a postupy při technických závadách.
Zůstává navíc otevřená otázka dalšího využití podobných strojů. Letoun schopný přepravit několik tun materiálu bez přítomnosti posádky by mohl být zajímavý také pro vojenskou logistiku, například při zásobování vzdálených stanovišť. V případě W5000 však zatím nebyl veřejně potvrzen konkrétní vojenský zákazník.
Čínský W5000 tak stojí na začátku důležité etapy. Jeho první let prokázal, že se projekt posunul za hranici konstrukčních návrhů a pozemních zkoušek. O skutečném úspěchu ale rozhodnou až následující měsíce, během nichž bude muset výrobce doložit bezpečnost, přepravní schopnosti a ekonomiku provozu. Zatím máme před sebou technologicky pozoruhodný letoun, nikoliv fungující nákladní dopravní službu.
Zdroj:
UASfeed.com