Zelená na mapě DJI neznamená povolený let. Čeští piloti musí kontrolovat ještě jednu aplikaci

Foto: Magnific
Dron zapnete, počkáte na GPS a aplikace
DJI Fly nehlásí žádné zásadní omezení. Všechno vypadá v pořádku, takže můžete odstartovat. Jenže skutečnost, že vám dron umožní vzlétnout, ještě neznamená, že je let v daném místě legální. Rozhodující jsou pravidla vzdušného prostoru, nikoliv samotné upozornění výrobce.
DJI používá systém FlySafe, který pilotům poskytuje informace o zeměpisných zónách a možných omezeních. Tento systém však není samostatným právním oprávněním k letu. Dokonce i výrobce upozorňuje, že za dodržování místních předpisů odpovídá provozovatel a pilot dronu.
Od ledna 2026 přitom v Evropě nastala důležitá změna. DJI u dronů označených evropskou třídou C začalo využívat oficiální údaje o zeměpisných zónách vydávané příslušnými státy. Neznamená to však, že lze ignorovat aktuálnost dat, konkrétní podmínky jednotlivých zón nebo další pravidla provozu. Evropská agentura EASA výslovně doporučuje kontrolovat oficiální národní zdroje.
Předletová kontrola
Foto: Magnific
V Česku rozhoduje DroneMap, nikoliv stará aplikace DronView
Od 1. září 2025 funguje v České republice oficiální digitální mapa
DroneMap. Společně ji zavedly Řízení letového provozu ČR, Úřad pro civilní letectví a Ministerstvo dopravy. Nahradila dosavadní aplikaci DronView, která se dlouhá léta používala při přípravě letů.
DroneMap zobrazuje závazně stanovené zeměpisné zóny, ve kterých mohou platit zákazy, výškové limity nebo další podmínky. Patří sem například prostory související s letišti, vybraná chráněná území, bezpečnostně citlivé lokality a dočasná omezení.
Výhodou je, že pilot nemusí posuzovat pouze polohu na mapě. Může pracovat také s plánovaným časem a výškou letu. Právě tyto údaje rozhodují o tom, zda se konkrétní omezení na zamýšlený provoz vztahuje.
Nestačí proto otevřít mapu a podívat se, zda nad vybraným místem není výrazně barevná plocha. Některá omezení platí pouze v určité výšce, jiná mají časově omezenou účinnost. Důležitý je i detail zóny, kde pilot zjistí podmínky, které musí splnit.
DroneMap je dostupná přes webový prohlížeč i jako mobilní aplikace pro Android a iOS. Pro samotné prohlížení zón není nutná registrace. Přihlášení zpřístupňuje další funkce, například plánování letů a jejich archivaci.
Jak zkontrolovat místo letu, aby vás mapa neuklidnila předčasně
Před plánovaným letem otevřete DroneMap a vyhledejte lokalitu, kde chcete vzlétnout. Následně zkontrolujte nejen bod startu, ale také celou trasu, kterou se dron bude pohybovat. Omezená zóna totiž může začínat jen několik desítek metrů od plánovaného místa vzletu.
Důležité jsou především čtyři kontroly:
Poloha: Ověřte, které zeměpisné zóny zasahují do plánované oblasti letu, a otevřete jejich podrobné podmínky. Výška: Nastavte zamýšlenou letovou hladinu. Pozor na rozdíl mezi výškou nad zemí (AGL) a nadmořskou výškou (AMSL). Čas: Zkontrolujte omezení pro skutečný termín letu, nikoliv pouze pro okamžik, kdy mapu prohlížíte. Další podmínky: Zjistěte, zda není požadován souhlas správce zóny, koordinace nebo jiný postup.
V otevřené kategorii provozu obecně platí maximální výška 120 metrů od zemského povrchu. Místní pravidla však mohou tento limit snížit. Není tedy správné předpokládat, že s malým dronem můžete automaticky vystoupat do 120 metrů kdekoliv.
DroneMap navíc zobrazuje také informace o dočasných změnách vzdušného prostoru včetně příslušných leteckých oznámení NOTAM. Ta jsou důležitá například při mimořádných událostech nebo leteckých činnostech, které ovlivňují dostupnost určité oblasti.
Podrobnější letecké informace jsou dostupné také prostřednictvím systému AisView a Letecké informační příručky AIP, které provozuje Řízení letového provozu ČR. Pro běžného pilota dronu je však výchozím nástrojem právě DroneMap.
Ani čistá mapa neznamená, že můžete létat bez dalších pravidel
Vedle vzdušného prostoru musí pilot řešit také podmínky samotného provozu. Záleží například na hmotnosti a třídě dronu, kategorii letu, vzdálenosti od nezapojených osob nebo povinnosti udržovat letadlo ve vizuálním dohledu.
Zvláštní pozornost zaslouží chráněná přírodní území, okolí letišť, hustě osídlené oblasti a místa s důležitou infrastrukturou. DroneMap obsahuje příslušné zeměpisné zóny a jejich podmínky, ale pilot musí respektovat také případné další právní povinnosti, které se k jeho činnosti vztahují. Samotná přítomnost chráněného území přitom nemusí znamenat plošný zákaz všech letů. Rozhodující je konkrétní právní režim a vymezení dané zóny.
Důležité je rovněž rozlišovat mezi informací o plánovaném letu a skutečným oprávněním. Pokud určitá zóna vyžaduje souhlas nebo zvláštní povolení, samotné zakreslení letu do DroneMap takový souhlas nenahrazuje. Přesný postup se řídí podmínkami příslušné zóny.
Možnost vzlétnout tedy není důkazem legálního provozu. A opačně, technické upozornění dronu nemusí samo o sobě znamenat absolutní zákonný zákaz. Pro české piloty je podstatné vycházet z aktuálních oficiálních údajů a správně vyhodnotit podmínky konkrétního letu.
Zdroje Úřad pro civilní letectví – Digitální mapa: https://www.caa.gov.cz/provoz/bezpilotni-letadla/digitalni-mapa/ Létejte zodpovědně – Funkce a použití DroneMap: https://www.letejtezodpovedne.cz/vse_o_letani/kde_mohu_letat/DroneMap