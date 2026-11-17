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Německá společnost Aerodata AG úspěšně otestovala svůj nový průzkumný l
etoun AeroForce X, který má v budoucnu plnit dlouhé mise bez posádky. Prototyp poprvé vzlétl 14. listopadu 2026 z letiště Strausberg v Braniborsku. Přestože jde o projekt bezpilotního systému, při premiérovém letu seděl v kokpitu skutečný pilot. Výrobce tím zahájil sérii zkoušek, na jejichž konci má být plně bezpilotní provoz.
AeroForce X patří do kategorie MALE, tedy Medium Altitude Long Endurance. Jde o letouny určené k dlouhodobému působení ve středních výškách, zpravidla s průzkumnými a sledovacími úkoly. Německý stroj má rozpětí křídel 26 metrů a podle výrobce dokáže zůstat ve vzduchu až 40 hodin. To jsou parametry, které ho řadí mezi velké vojenské bezpilotní platformy, nikoliv mezi běžné průmyslové drony.
Samotný první let trval podle německého Defence Network přibližně hodinu. Technici během něj prověřovali stabilitu, ovladatelnost a funkčnost základních systémů. Aerodata oznámila, že všechny stanovené cíle byly splněny. Nezávisle ověřené výsledky dlouhodobého bezpilotního letu však zatím neexistují.
Čtyřicet hodin ve vzduchu a vybavení pro sledování ponorek
Největším lákadlem AeroForce X je kombinace vytrvalosti a vysoké nosnosti. Výrobce uvádí maximální užitečné zatížení 1 300 kilogramů, z toho 700 kilogramů uvnitř trupu a po 325 kilogramech na závěsnících pod každým křídlem.
Letoun má zvládat průzkum rozsáhlých mořských oblastí, sledování kritické infrastruktury a vyhodnocování situace nad hladinou i pod ní. Kromě radarů a optických senzorů počítá výrobce také s vybavením pro elektronický průzkum a se sonarovými bójemi. Ty lze vypouštět do vody a následně zpracovávat jejich data při hledání podvodních aktivit.
Právě schopnost dlouhodobě monitorovat Baltské a Severní moře je pro německé ozbrojené síly důležitá. Ochrana podmořských kabelů, energetické infrastruktury a námořních tras vyžaduje rozsáhlé průzkumné kapacity.
Aerodata prezentuje AeroForce X jako modulární platformu, která může dostat různé typy senzorů a vybavení podle konkrétního nasazení. Na svých stránkách uvádí dokonce integraci vyčkávací munice. Zda se všechny plánované konfigurace skutečně dostanou do výroby, zatím není jasné.
Zásadní je také rozlišovat mezi plánovanými schopnostmi a ověřenými výsledky. Čtyřicetihodinová výdrž představuje deklarovaný vývojový parametr, nikoliv údaj naměřený během skutečné dlouhé mise. Navíc nelze automaticky předpokládat, že maximální nosnosti a maximální vytrvalosti dosáhne letoun současně.
Německo už nakupuje americké drony. AeroForce X musí najít zákazníka
Technický úspěch automaticky neznamená obchodní úspěch. Německo totiž v lednu 2026 objednalo osm amerických bezpilotních letounů MQ-9B SeaGuardian společnosti General Atomics. Zakázka zahrnuje také čtyři pozemní řídicí stanice a první dodávky se očekávají v roce 2028.
Tyto stroje mají sloužit především k námořnímu průzkumu, tedy v oblasti, na kterou míří také AeroForce X. Pro německého výrobce tak vzniká nepříjemná situace. Jeho vlastní projekt teprve vstupuje do letových zkoušek, zatímco Bundeswehr už investoval do zavedené zahraniční platformy. Pro
AeroForce X dosud nebyla oznámena žádná německá vojenská objednávka. General Atomics+1
Aerodata může nabídnout jinou výhodu. AeroForce X představuje jako systém nepodléhající americkým exportním pravidlům ITAR. Pro některé zahraniční zákazníky může být větší nezávislost na amerických vývozních omezeních důležitým argumentem. Sama společnost již rozvíjí kontakty s indickými partnery.
Otázkou zůstává, kdy letoun poprvé vzlétne bez člověka na palubě. Vývojáři nyní plánují další pilotované lety, zkoušky autopilota a následně přechod na bezpilotní řízení. Termín této zásadní zkoušky zatím výrobce nepotvrdil.
Při prvním letu se totiž ověřily především vlastnosti samotného letadla. Teprve další testy ukážou, zda dokáže spolehlivě fungovat jako dálkově řízený bezpilotní systém, komunikovat s pozemním pracovištěm a bezpečně plnit dlouhé průzkumné mise. Právě výsledky těchto zkoušek rozhodnou, jestli AeroForce X zůstane zajímavým německým prototypem, nebo se stane skutečnou konkurencí zavedených vojenských dronů.
Zdroj:
https://www.aerodata.de/de/unternehmen/news-presse/details/aeroforce-x-prototyp-absolviert-erfolgreichen-erstflug-272 https://www.aerodata.de/de/surveillance/aeroforce-x