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Doručovací drony mají ovládnout oblohu. Pro některé lidi ale jejich zvuk znamená noční můru

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Doručovací drony slibují rychlé zásilky až ke dveřím. Pro lidi, kteří přežili útoky bezpilotních letounů, však může jejich charakteristické bzučení vyvolat úzkost i vzpomínky na válku. Odborníci upozorňují na problém, se kterým rozmach dronů dosud příliš nepočítal.
Doručovací drony mají ovládnout oblohu. Pro některé lidi ale jejich zvuk znamená noční můru

Doručovací drony mají ovládnout oblohu. Pro některé lidi ale jejich zvuk znamená noční můru

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 13:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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