Doručovací drony mají ovládnout oblohu. Pro některé lidi ale jejich zvuk znamená noční můru

Foto: Magnific
Představte si běžné odpoledne na zahradě. Nad domem se
objeví bezpilotní letoun, zastaví se nad vyznačeným místem a doručí objednanou zásilku. Pro jednoho člověka jde o ukázku technologického pokroku, pro jiného může stejná situace znamenat návrat vzpomínek na bombardování, strach a bezmoc. Právě tento rozpor začínají odborníci řešit v souvislosti s rychlým rozvojem komerčních dronových služeb.
Americký Amazon v srpnu oznámil, že chce do konce roku 2026 rozšířit dostupnost služby Prime Air téměř do 500 amerických měst a obcí. Bezpilotní letouny mají přepravovat menší zásilky, přičemž nejrychlejší doručení může trvat pouhých 30 minut. Amazon zároveň uvádí, že běžná objednávka dorazí přibližně do hodiny.
Podobným směrem se vydávají také další společnosti, například Zipline nebo Walmart. S rostoucím počtem doručovacích letů však vyvstává otázka, která se netýká doletu, nosnosti ani bezpečného vyhýbání překážkám. Jak budou na pravidelný pohyb dronů nad obytnými čtvrtěmi reagovat lidé, kteří mají s bezpilotními letouny spojené traumatické zážitky?
Když se obyčejné bzučení změní ve varovný signál
Válka na Ukrajině zásadně změnila způsob nasazení malých bezpilotních systémů.
FPV drony slouží k průzkumu, sledování i přímým útokům. Jejich charakteristický zvuk se pro mnoho vojáků a civilistů stal signálem bezprostředního nebezpečí. Doručovací dron
Foto: Magnific
Psycholog Joseph L. Bonvie z Massachusetts General Hospital a jeho kolegové v roce 2025 popsali specifické psychické následky útoků dronů. U zasažených osob pozorovali zvýšenou ostražitost, úzkost a vyhýbavé chování. Zvláštní význam přitom přisuzovali právě zvuku blížícího se letounu, který může vyvolat intenzivní strach ještě předtím, než člověk vůbec zjistí, odkud přichází.
Pro tyto reakce se začalo používat označení dronofobie. Nejde však o samostatnou všeobecně uznávanou psychiatrickou diagnózu, ale o popis strachu a traumatických reakcí spojených s bezpilotními letouny. U některých pacientů mohou tyto obtíže souviset s posttraumatickou stresovou poruchou, známou pod zkratkou PTSD.
Nejde přitom pouze o následky současných bojů. Již v roce 2012 upozornila společná zpráva Stanfordovy a Newyorské univerzity na psychologický dopad amerických dronových operací v Pákistánu. Civilisté popisovali neustálé obavy z útoku a pocit, že ani vlastní domov nepředstavuje bezpečné místo. Přítomnost letounů nad hlavami ovlivňovala jejich každodenní život i fungování místních komunit.
Zajímavé je, že samotná traumatická reakce nemusí vyžadovat pohled na vojenský dron. U člověka, který má zvuk rotujícího pohonu spojený s útokem, může podobný akustický podnět připomenout původní nebezpečí. Civilní doručovací dron samozřejmě není zbraní, ale mozek nemusí při automatické stresové reakci okamžitě rozlišit účel stroje nad hlavou.
Drony budou tišší. Samotná technologie ale problém nevyřeší
Výrobci doručovacích dronů se již zabývají snižováním hlučnosti. Amazon například u svého systému Prime Air MK30 uvádí, že při doručování vydává méně hluku než stojící dodávka s běžícím motorem a nejhlučnější část doručení trvá přibližně půl minuty. Ve větší letové výšce má být zvuk podle společnosti zpravidla obtížně slyšitelný uvnitř budov.
Tyto údaje pocházejí od samotného výrobce. I při nižší hlasitosti však může být zvuk pro některé osoby nepříjemný. Rozhodující totiž nemusí být pouze počet decibelů, ale také charakter zvuku, jeho náhlý výskyt a osobní zkušenost posluchače.
Pro provozovatele to představuje další rozměr společenského přijetí bezpilotní dopravy. Zatímco současná pravidla a technické požadavky kladou důraz především na bezpečnost letu, spolehlivost navigace a ochranu ostatních účastníků vzdušného prostoru, psychologické dopady opakovaných přeletů zatím zůstávají mnohem méně prozkoumané.
Řešením nemusí být zákaz doručovacích dronů. V úvahu připadají například předvídatelné letové trasy, omezení zbytečných přeletů nad obytnými oblastmi, informování místních obyvatel nebo další vývoj tišších pohonných jednotek. Jde však o možné přístupy, nikoliv o vědecky potvrzené postupy, které by samy o sobě dokázaly zabránit traumatickým reakcím.
Zkušenosti z válečných oblastí současně nelze automaticky přenášet na celou populaci. Neexistují dostatečná data, která by prokazovala, kolik lidí bude při běžném provozu doručovacích dronů skutečně pociťovat závažné psychické obtíže.
Pro evropské provozovatele je přesto téma důležité. Rozvoj komerčních letů mimo přímý vizuální dohled pilota, známých jako BVLOS, postupně otevírá prostor pro pravidelnější nasazení bezpilotních systémů také v evropských městech. Technická schopnost bezpečně doručit zásilku však sama o sobě nezaručuje, že lidé budou zvýšený počet letů nad svými domovy vítat.
Zdroj:
https://www.aboutamazon.com/news/transportation/amazon-prime-air-drone-delivery-expansion
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41201909