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Chyba časomíry zachránila Hülkenberga před trestem do závodu

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Komisaři Velké ceny Singapuru odhalili další problémy s časomírou během sobotní kvalifikace. Přijímané informace nebyly „zcela synchronizované“.
Chyba časomíry zachránila Hülkenberga před trestem do závodu

Chyba časomíry zachránila Hülkenberga před trestem do závodu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 11:52

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