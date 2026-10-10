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Kvalifikace na VC Singapuru: Verstappen sbírá další pole position

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Víkend Velké ceny Singapuru představil i sprintový závod, který ovládl Max Verstappen, a to za deštivých podmínek. Nizozemec po závodě řekl, že chce pole position i do hlavního závodu. Nakonec zajel nejlepší čas kvalifikace a připsal si 50. pole position v kariéře.
Max Verstappen připisuje další pole position a ovládá Singapur.

Max Verstappen připisuje další pole position a ovládá Singapur.

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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