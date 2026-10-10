Kvalifikace na VC Singapuru: Verstappen sbírá další pole position

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Před sobotní kvalifikací na hlavní závod proběhl i sprint, ve kterém nedokončilo hned několik vozů. Isack Hadjar odstoupil kvůli technickým problémům. Mercedes musel opravit vůz George Russella, který ztratil vedení a skončil v bariéře v nepříjemné nehodě. Boural taky Lance Stroll se Sergiem Pérezem, došlo na kolizi mezi Gabrielem Brotoletem, Alexanderem Albonem a Valtterim Bottasem. A v posledním kole se střetli i vozy McLarenu.
An iconic shot of Singapore ✨✨
All eyes are on the track as we near qualifying
#F1 #SingaporeGP https://t.co/5QnINWJnaK
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
Po sprintu byl vyšetřován Lando Norris za způsobení kolize s týmovým kolegou, ale do začátku kvalifikace mu trest nebyl uložen. Později přišlo oznámení, že Brit bude bez trestu.
Q1: Antonelli se trápí
Isack Hadjar poděkoval týmu, že mu stihli vyměnit pohonnou jednotku, a pilot Red Bullu mohl pokračovat v sobotním dnu. Ihned po začátku Q1 Esteban Ocon na chvíli způsobil žlutou vlajku, ale naštěstí nedošlo na kolizi s bariérou. To samé udělal i Lance Stroll. Oba si stěžovali na své brzdy.
Po prvních pokusech byl na první pozici Lewis Hamilton, za ním Lando Norris a za ním Carlos Sainz. Hadjar byl dalším pilotem, který vyjel mimo trať a stěžoval si na brzdy. Rozjel se, ale na jeho monopostu byly vidět technické problémy. Později zahlásil, že jeho motor je vypnutý, ale nakonec se rozjel.
George Russell do rádia zahlásil, že cítil oheň u svých brzd a poprosil tým, aby na problém dával pozor. Po dalších rychlých pokusech se na první pozici posunul Norris, za ním Oscar Piastri a na třetí místo se dostal Max Verstappen.
Hadjar byl ale znovu v problémech, jeho vůz přišel o řazení a doposud neměl zajeté rychlé kolo. Hamilton chtěl odpovědět papájovým pilotům a dostal se před ně. Andrea Kimi Antonelli jede tento víkend s novou specifikací vozu, a doposud se s ní moc dobře nepopasoval. Poslední rychlý pokus mu byl vymazán kvůli traťovým limitům, i tak byl na deváté pozici.
Hadjar z kvalifikace odstoupil. I vozy s jistým postupem do Q2 nadále jely na limitu. Piloti Cadillacu, Pérez i Bottas, se snažili o postup dál. Ve velkém ohrožení se ocitl i Arvid Lindblad, ale nakonec dokázal zajet rychlý pokus a skočil na desátou pozici. Antonelli se dotázal týmu, zda může přerušit kolo s klidem. Odpověď moc pozitivní nebyla a Italovi to vyšlo tak tak. Skončil totiž na dvanáctém místě.
V Q1 vypadli: Fernando Alonso, Alexander Albon, Lance Stroll, Sergio Pérez, Valtteri Bottas a Isack Hadjar
Q2: Hamilton zrychluje
Piloti Mercedesu po začátku druhé části kvalifikace nečekali a vyrazili na trať jako první. Hamilton byl ale rychlejší než oba vozy Stříbrných šípů a zajel nejrychlejší kolo při prvních pokusech. Verstappen se umístil třetí a dostal se tak před Russella.
Lewis Hamilton carries on where he left off Q1…
He goes top of the Q2 timesheets with 10 minutes to go ⏱️
#F1 #SingaporeGP https://t.co/ff1extFcjf
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
Stávající mistr světa Norris chtěl ale předvést, že městský okruh v Singapuru mu vždy vyhovoval, pokus mu ale vynesl druhou pozici. Gabriel Bortoleto měl co dělat, aby svůj vůz Audi udržel na trati bez srážky s bariérou.
Charles Leclerc přiznal, že nemá žádnou přilnavost, kdežto jeho kolega byl každým kolem rychlejší. Verstappen se ale nenechal a ukázal, že boj o pole position bude ještě napínavý. Na pilota italské stáje ztrácel 0,110 sekund.
V poslední sekundě druhé části se snažili převážně piloti v ohrožení. Franco Colapinto dokonce ťuknul zeď, ale kolo dojel, i když to nestačilo. Jeho kolega Pierre Gasly se dokázal dostat dál.
V Q2 vypadli: Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto a Franco Colapinto
Q3: Verstappen slaví
Verstappen ovládl všechny sektory a nestačil na něj ani Leclerc, který po prvním pokusu skončil na druhém místě, Norris se pokusil je dohnat s třetím fialovým sektorem, ale umístil se ba třetí pozici, kdežto jeho kolega Piastri udělal chybu. Hamilton se snažil dostihnout Verstappena, ale nestačil a bral druhou příčku.
Šlo vidět, že na to piloti chtějí více tlačit a boj o pole position vypadal těsně. Pořadí po prvních pokusech bylo následující:
First Q3 runs done, and Max is on provisional pole by 0.123 seconds from Lewis
TOP 10
Verstappen
Hamilton
Antonelli
Leclerc
Norris
Russell
Piastri
Lawson
Gasly
Lindblad
#F1 #SingaporeGP https://t.co/AuiOh5n4r9
— Formula 1 (@F1) October 10, 2026
Do konce kvalifikace zbývaly 3 minuty a piloti se vydali na své poslední pokusy. Norris se snažil přiblížit k Nizozemcovi, ale nestačil jeho rychlému času. Hamilton ale neměl čisté kolo a svůj čas nezlepšil, navíc se před něj na druhou pozici dostal Leclerc. Antonelli i Russell svá kola přerušili. Nikdo ale neměl na pole position Maxe Verstappena.
George Russell odstartuje po penalizaci ze zadních pozic.