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Chodské slavnosti táhnou davy a kroje zažívají nečekaný comeback

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Domažlice v sobotu zaplavily stovky lidí v tradičních krojích. Hlavní den 72. ročníku Chodských slavností, jednoho z nejstarších národopisných festivalů v zemi, každoročně přitahuje…
Chodské slavnosti

Chodské slavnosti

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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