Dítě poškozovalo skálu v Českém Švýcarsku. Dospělý doprovod jen přihlížel

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Dítě poškozovalo skálu v Českém Švýcarsku. Dospělý doprovod jen přihlíželPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Výlet do národního parku České Švýcarsko skončil pro jednoho turistu pokutou v nejvyšší možné výši. Strážci parku mu vyměřili sankci 10 000 korun poté,…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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