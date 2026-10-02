ČEZ rozdá milion elektroměrů zdarma. Máte nárok i Vy?

Koho čeká výměna jako první a proč
Distributoři elektřiny v Česku mají před sebou obří úkol: do konce června 2027 musí vyměnit měřidla u všech domácností, které ročně spotřebují víc než 6 megawatthodin. Tato hranice odpovídá typicky domácnostem s elektrickým vytápěním, tepelným čerpadlem nebo kombinací bojleru a vyšší spotřeby. Běžný byt se spotřebou kolem 2 až 3 MWh do této první vlny nespadá – na něj přijde řada později.
Kromě vysoké spotřeby mají na přednostní výměnu nárok také domácnosti s fotovoltaikou na střeše nebo ty, které se zapojily do sdílení elektřiny. Pokud jste členem skupiny sdílení, distributor zajistí instalaci nového měřidla automaticky, i když vaše roční spotřeba nedosahuje šesti megawatthodin.
Celkově se bavíme o obrovských číslech. Jen ČEZ Distribuce počítá s instalací přes milionu chytrých elektroměrů, PREdistribuce míří na 300 tisíc kusů a EG.D měla k září 2026 v síti přes 290 tisíc měřidel. Do roku 2030 plánuje ČEZ nainstalovat až 1,5 milionu chytrých elektroměrů, což pokryje zhruba 42 % jejích odběrných míst.
Jak poznáte, kdo za výměnu zodpovídá
Klíčové je vědět, že distributor se neurčuje podle toho, od koho odebíráte elektřinu, ale podle adresy vašeho odběrného místa. Pokud bydlíte v Praze nebo Roztokách, spadáte pod PREdistribuci. Na konci roku 2025 měla tato společnost 50 tisíc chytrých elektroměrů a instalace pro povinnou vlnu běží od roku 2025 s cílem dokončit ji do 30. června 2027.
V Jihomoravském a Jihočeském kraji, částech Zlínského a Olomouckého kraje a na Vysočině působí EG.D ze skupiny E.ON. K září 2026 měla přes 290 tisíc kusů, do konce roku 2026 výhled přesahuje 350 tisíc. Zbytek republiky, tedy zhruba dvě třetiny rozlohy Česka, pokrývá ČEZ Distribuce. Na konci roku 2025 měla přes 256 tisíc chytrých elektroměrů z celkového plánu přes milion kusů.
Veřejný harmonogram po jednotlivých adresách žádný z distributorů nezveřejňuje. Termín výměny oznamuje distributor individuálně – dopisem, e-mailem nebo SMS. Pokud je elektroměr volně přístupný, u ČEZ Distribuce může výměna proběhnout i bez vaší přítomnosti.
Co přesně se mění a jaké funkce přináší nové měřidlo
Starší elektroměr typicky měří spotřebu souhrnně a odečet se provádí jednou za delší období. Chytré měřidlo zaznamenává data v patnáctiminutových intervalech a přenáší je dálkově. Konec samoodečtů. A hlavně: vstupenka ke sdílení elektřiny, detailnímu přehledu o spotřebě a případně dynamickým tarifům.
Důležitá technická nuance, kterou distributoři příliš nezdůrazňují: samotná fyzická montáž nového elektroměru ještě nemusí znamenat plnou funkčnost. ČEZ Distribuce standardně instaluje měřidla nejprve v režimu C4, bez dálkového přenosu dat. Do režimu C1, který umožňuje zobrazení dat v portálu a využití všech chytrých funkcí, je přeřazuje až tam, kde je stabilní komunikace.
PREdistribuce po úspěšném testu registruje měřidla jako C1, C2 nebo C3, přičemž kategorie C2 umí navíc ovládat spotřebiče typu bojler nebo tepelné čerpadlo. Samotná výměna podle ČEZ nemění váš produkt, fixaci ani výši záloh. Žádný háček v podobě povinné změny smlouvy. Instalace i běžná údržba jsou bez poplatku. Jediná výjimka: pokud je nutná úprava elektroměrového rozvaděče na vaší straně, tu si hradíte sami.
Přinese nový elektroměr skutečnou úsporu na účtech?
Průběhové měření samo o sobě účet nesníží. Úsporný efekt vzniká až ve chvíli, kdy domácnost umí reagovat na data a přesunout praní, ohřev vody nebo nabíjení auta do hodin s nižší cenou. Podle vyjádření ČEZ „s dynamickým tarifem lze přesunem spotřeby dosáhnout úspory až 50 % nákladů v příslušných pásmech“. Průměrná roční úspora domácností, které přejdou na dynamický tarif a přesouvají spotřebu mimo špičku, se podle reálných statistik ČEZ pohybuje kolem 3 000 Kč.
Největší potenciál mají domácnosti s bojlerem, tepelným čerpadlem, wallboxem nebo fotovoltaikou. Byt s nízkou a málo flexibilní spotřebou z toho vytěží podstatně méně. Na dynamický tarif se můžete přihlásit až ve chvíli, kdy máte průběhové měření skutečně aktivní.
Podle stanoviska ERÚ „smlouva s dynamickým určením ceny nabude účinnosti jen tehdy, když je odběrné místo vybaveno průběhovým měřením“. Pokud by vám nevyhovovala, lze ji vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou. A pozor na mýtus záporných cen: na velkoobchodním trhu se skutečně objevují hodiny se zápornou cenou elektřiny, ale na vaší faktuře dál zůstává regulovaná složka, systémové služby, daně a marže obchodníka. Elektřina zdarma to není.
Zdroje článku: centrum.cz, estav.cz, obnovitelne.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý