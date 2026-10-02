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Ani Mariánky, ani Karlovy Vary. Nejlepší lázně pro podzimní pobyt 2026 jsou neznámé a stojí půlku

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Na podzim nemusíte vyrážet do nejznámějších českých lázní, abyste si dopřáli teplé koupele, léčivé prameny, klid a pořádnou dávku odpočinku. Na Moravě najdete místo, které má dlouhou tradici, sirné prameny a ceny, při kterých se peněženka tolik nezapotí. Jmenuje se Slatinice.
Ani Mariánky, ani Karlovy Vary. Nejlepší lázně pro podzimní pobyt 2026 jsou neznámé a stojí půlku

Ani Mariánky, ani Karlovy Vary. Nejlepší lázně pro podzimní pobyt 2026 jsou neznámé a stojí půlku

Zdroj: Jiří Komárek / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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