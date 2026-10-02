Ani Mariánky, ani Karlovy Vary. Nejlepší lázně pro podzimní pobyt 2026 jsou neznámé a stojí půlku

Lázně, o kterých se tolik nemluví
Pokud přemýšlíte o lázních, nejdříve se vám vybaví Karlovy Vary, Mariánské Lázně nebo Františkovy Lázně. Jenže právě ty nejznámější názvy nemusí být jedinou možností, pokud chcete na několik dní vypnout, projít se barevnou krajinou a zároveň dopřát tělu trochu péče.
Na Moravě, nedaleko Olomouce, leží nenápadná obec Slatinice. A právě tady se ukrývají lázně, jejichž historie sahá překvapivě hluboko do minulosti.
Lázně Slatinice letos slaví významné výročí. V roce 2026 uplynulo 500 let od první písemné zmínky o zdejším lázeňském hostovi. Už v roce 1526 se zde podle historických záznamů léčil vladyka Šimon z Nadějova a o několik desetiletí později, tedy v roce 1580 označil moravský lékař Tomáš Jordán z Klausenburka zdejší prameny za léčebné. Nejde tedy o žádný nový wellness areál, který se objevil na mapě před pár lety. Slatinice mají za sebou půl tisíciletí lázeňské tradice.
Podzim jim sluší možná nejvíc
Právě říjen a listopad mají pro lázeňský pobyt své kouzlo. Zatímco v létě láká především okolní krajina a výlety, na podzim člověk přirozeně vyhledává teplo, klid a místa, kde nemusí neustále někam spěchat. Slatinice navíc nejsou velkým turistickým centrem, takže jejich atmosféra působí podstatně komorněji než v některých slavnějších lázeňských městech.
Po proceduře se můžete vydat na procházku, posedět v lázeňském prostředí nebo si jednoduše užít několik hodin, během nichž nemusíte řešit práci, domácnost ani každodenní povinnosti. Nejedete sem za kolonádou plnou turistů, ale především za odpočinkem.
Tajemství ukryté ve vodě
Slatinice ovšem nestaví svou pověst jen na historii. Jejich hlavním přírodním pokladem jsou sirné prameny. Lázně uvádějí, že jejich přírodní léčivý zdroj tvoří středně mineralizovaná voda se zvýšeným obsahem sulfidické síry. Využívá se především při lázeňské léčbě a rehabilitaci.
Lázeňská péče je ve Slatinicích zaměřena mimo jiné na onemocnění pohybového aparátu, nervového systému a některá kožní či oběhová onemocnění. Oficiální indikační seznam zahrnuje například artrózy, některé bolestivé syndromy, stavy po ortopedických operacích a úrazech, ale také vybraná kožní onemocnění.
To je ostatně jeden z důvodů, proč mohou být Slatinice zajímavé i pro člověka, který nehledá pouze víkendový wellness. Nabídka zahrnuje klasické lázeňské procedury i rehabilitační programy a existují pobyty zaměřené například na bolesti zad, problémy s páteří nebo pohybovým aparátem.
A potom přijde překvapení: cena
Pokud máte lázně spojené především s drahými hotely a mnohatisícovými účty za jediný víkend, můžete být příjemně překvapený. Aktuální nabídka pro rok 2026 ukazuje, že podzimní pobyt může vyjít podstatně příznivěji, zvlášť pokud cestujete ve dvou.
Například Slatinický wellness na dvě noci vyjde v období mimo hlavní sezónu, tedy od 1. listopadu do 22. prosince 2026, v penzionu Majorka na 3 080 Kč za osobu při plně obsazeném dvoulůžkovém pokoji. V lázeňském domě Balnea stojí stejný typ pobytu 3 520 Kč za osobu. V ceně je ubytování, stravování a součástí balíčku jsou také vybrané wellness služby. Penzion Majorka | Zdroj: Lázně Slatinice / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Pokud chcete zůstat déle, nabídka je ještě zajímavější. Sedmidenní wellness pobyt v Balnee stojí v mimosezóně 11 670 Kč za osobu při ubytování ve dvoulůžkovém pokoji. V ceně je sedm nocí a příslušný pobytový program.
A kdo chce lázně pojmout skutečně léčebně, má na výběr z celé řady specializovaných pobytů. U zdravotních pobytů je samozřejmě potřeba rozlišovat mezi pobytem samoplátce a péčí hrazenou zdravotní pojišťovnou kdy o vhodnosti lázeňské léčby rozhoduje lékař podle konkrétní diagnózy a indikace.
Místo, kde se historie potkává se současností
Slatinice přitom nejsou žádnou zapomenutou vesnicí.
Od roku 2000 procházel areál postupnou rekonstrukcí a dnes nabízí moderní zázemí kombinující lázeňskou léčbu, rehabilitaci a wellness. Historická část však zůstává důležitou součástí atmosféry místa.
Na jedné straně máte moderní lázeňský dům, bazén, procedury a rehabilitační programy. Na druhé straně příběh, který začal před stovkami let u pramene s charakteristickou sirnou vůní. A k tomu podzimní Moravu, která umí být v říjnu a listopadu překvapivě krásná.
Takže pokud letos nechcete utratit majlant za slavnou kolonádu, ale přesto toužíte po několika dnech, kdy budete mít pocit, že jste opravdu odjeli od každodenního života, nemusíte hledat relax až v Karlových Varech nebo Mariánských Lázních.
Slatinice možná nejsou nejslavnější české lázně, ale právě proto mohou být jedním z těch míst, která stojí za objevení dřív, než je objeví všichni ostatní.
Zdroje článku:
lazneslatinice.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková