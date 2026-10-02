Dokážete ze spleti závorek v rovnici 2[3(x - 4) + 5] - (2x + 6) = x + 20 vytáhnout správný výsledek?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dokážete ze spleti závorek v rovnici 2[3(x - 4) + 5] - (2x + 6) = x + 20 vytáhnout správný výsledek?Zdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 02.10.2026 05:50
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