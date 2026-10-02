Mrazák sesazen z trůnu. Největší žrout energie v domácnosti je nenápadný a zcela zbytečný

Nenápadný vetřelec ve vašem domově
Když se řekne největší žrout elektřiny v domácnosti, většina lidí si vybaví sušičku nebo mrazák. Jenže pravda je mnohem překvapivější. Moderní domácnosti skrývají spotřebiče, které běží nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce – a přitom si jich téměř nikdo nevšímá.
Zatímco lednička musí chladit potraviny a pračka vypere špinavé prádlo, existují zařízení, která tiše čerpají energii i ve chvíli, kdy je fakticky nepoužíváte. Wi-Fi routery, set-top boxy od televizních operátorů nebo herní konzole v pohotovostním režimu dokážou za rok spotřebovat desítky až stovky kilowatthodin. A to vše jen proto, že čekají na váš příkaz.
Když starý mazák stojí víc než nový
Přesto nelze podceňovat ani klasické velké spotřebiče. Pokud máte doma chladničku starší než deset let, pravděpodobně vás připravuje o více než tisíc korun ročně navíc oproti modernímu modelu. Starší typy totiž postrádají úsporné programy a pokročilé technologie, které dnes najdete u přístrojů s energetickým štítkem třídy A.
Nové spotřebiče sice bývají dražší při pořízení, ovšem rozdíl v měsíčních nákladech na provoz se vám vrátí rychleji, než byste čekali. Navíc dnešní modely využívají například inverzní kompresory nebo inteligentní senzory, které optimalizují provoz podle skutečné potřeby.
Pokud už máte doma ledničku, která pomalu dosluhuje, zvažte její výměnu dřív, než úplně zkolabuje. Stejně tak se vyplatí pravidelná údržba – odmrazování mrazáku a čištění zadní mřížky lednice dokáže snížit spotřebu energie až o několik procent. A pozor také na umístění: lednička postavená vedle sporáku nebo radiátoru musí vynaložit mnohem více síly, aby udržela nízkou teplotu uvnitř.
Optimální teplota pro úsporný chod je 4 až 5 °C v chladničce a –18 °C v mrazáku. Každý stupeň navíc totiž zvyšuje spotřebu zhruba o 6 %.
Sušička, televize a další energetičtí upíři
Sušičky prádla zažívají boom, protože šetří čas a oblečení z nich vychází téměř bez záhybů. Jenže jejich provoz patří k těm nejnáročnějším v celé domácnosti. Navíc bylo prokázáno, že textil sušený ve spotřebiči vydrží v kondici mnohem kratší dobu než ten, který necháte vyschnout na klasickém sušáku.
Pračky a myčky nádobí sice také spotřebovávají slušnou porci energie, ale jejich dopad můžete výrazně snížit správným používáním. Nespouštějte je poloprázdné – počkejte, až budou skutečně plné, a zvolte vhodný program podle typu náplně. Moderní přístroje si pak samy regulují spotřebu vody i elektřiny.
A co televize? Ta často běží jako zvuková kulisa na pozadí, i když se na ni nikdo nedívá. Za rok takového provozu zaplatíte nemalé peníze. Podobně je to se spotřebiči v režimu stand-by – červená kontrolka na ovladači nebo blikající displej signalizují, že zařízení stále odebírá proud. Vypínejte je úplně, ideálně pomocí vypínatelné zásuvkové lišty.
Investice do LED žárovek se vyplatí téměř okamžitě. Mají výrazně nižší spotřebu než klasické žárovky a dokážou energii využívat mnohem efektivněji. Jejich životnost je navíc mnohonásobně delší.
Úspora na elektřině neznamená nutně radikální změnu životního stylu. Stačí si uvědomit, kde a jak energie zbytečně uniká – a pak jednoduše zatáhnout za záchrannou brzdu.
Zdroje článku: ireceptar.cz, ekonews.cz, techsvet.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý