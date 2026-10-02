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Mrazák sesazen z trůnu. Největší žrout energie v domácnosti je nenápadný a zcela zbytečný

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Bojujete s vysokými účty za elektřinu? Možná hledáte viníka na špatném místě. Zatímco se všichni soustředí na ledničku nebo pračku, skutečný energetický upír číhá nenápadně v koutu obýváku.
Mrazák sesazen z trůnu. Největší žrout energie v domácnosti je nenápadný a zcela zbytečný

Mrazák sesazen z trůnu. Největší žrout energie v domácnosti je nenápadný a zcela zbytečný

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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