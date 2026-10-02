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Meteorologové jsou silně znepokojeni. Do konce října očekávají nepříjemné překvapení

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Zatímco většina Evropy se potýká s podzimními přeháňkami, střední Evropa zažívá neobvyklé sucho, které meteorology vážně znepokojuje. Stabilní tlaková výše nad regionem funguje jako neviditelná bariéra, která systematicky odvádí všechny srážkové fronty mimo naše území.
Meteorologové jsou silně znepokojeni. Do konce října očekávají nepříjemné překvapení

Meteorologové jsou silně znepokojeni. Do konce října očekávají nepříjemné překvapení

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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