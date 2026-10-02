Meteorologové jsou silně znepokojeni. Do konce října očekávají nepříjemné překvapení

Tlaková výše jako neprostupná zeď
Mechanismus současného sucha je z meteorologického hlediska poměrně jednoduchý, avšak jeho důsledky jsou dalekosáhlé. Nad střední Evropou se etablovala mohutná a mimořádně stabilní oblast vysokého tlaku vzduchu, která efektivně blokuje postup atlantických tlakových níží směrem na východ.
„Tlakové níže, které se tvoří nad Atlantikem, se přes ni nemohou dostat. Jejich fronty jsou na západním okraji tlakové výše odkloněny na sever a táhnou přes britské ostrovy a Skandinávii,“ vysvětluje situaci rakouský portál Tauernwetter.
Výsledkem je paradoxní situace, kdy zatímco Británie a severní Evropa registrují nadprůměrné srážky, oblasti od Rakouska přes Česko až po Německo zůstávají prakticky bez deště.
Každý den bez deště prohlubuje deficit
Meteorologové upozorňují, že současná situace není jen dočasnou nepříjemností. S každým dnem bez srážek narůstá deficit, který bude muset být v budoucnu kompenzován. Pro ekosystémy i lidskou činnost to představuje vážnou zátěž.
„Každý týden bez deště zvětšuje mezeru, kterou bude muset až pozdější déšť znovu vyrovnat,“ varují odborníci s dodatkem, že pro zemědělství, lesy a podzemní vody jde o velmi nepříznivou výchozí situaci před blížící se zimou.
Právě stav podzemních vod je přitom klíčový pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou i pro přežití vegetace v zimních měsících, kdy povrchové zdroje zamrzají nebo jsou nedostupné.
Česko hlásí podprůměrné až extrémně nízké průtoky
Situace v České republice kopíruje středoevropský trend. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své aktuální analýze konstatuje, že desítky měřicích stanic po celé republice registrují sucho různé intenzity.
„V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry jsou průtoky podprůměrné až výrazně podprůměrné a stále jsou oblasti, kde jsou až extrémně podprůměrné,“ informoval ČHMÚ s varováním, že počet zasažených míst se bude v následujících dnech dále zvyšovat.
Nejhůře jsou na tom tradičně oblasti s menšími vodními toky a regiony závislé na pravidelných srážkách. Velké řeky sice zatím udržují dostatečné hladiny díky zásobám z horských oblastí, ale i jejich situace se postupně zhoršuje.
Změna možná nejdříve v polovině října
Kdy se dočkáme úlevy? Podle současných modelů by k přestavbě tlakového pole mohlo dojít nejdříve kolem poloviny října. Meteorologové však upozorňují, že jde o velmi nejistou prognózu a reálně může déšť dorazit až na konci měsíce nebo dokonce v listopadu.
Pro zemědělce to znamená další týdny nejistoty. Podzimní setí probíhá do suché půdy, což může negativně ovlivnit vzcházení ozimů. Lesníci se obávají o mladé výsadby, které bez dostatečné vlhkosti mohou před zimou oslabit.
Co můžeme očekávat?
- Pokračující suché a relativně teplé počasí minimálně do poloviny října
- Postupné zvyšování počtu lokalit zasažených hydrologickým suchem
- Možné omezení v zásobování vodou v některých obcích závislých na lokálních zdrojích Zvýšené riziko požárů v lesích a na polích
- Případná změna počasí nejdříve ve druhé polovině října
Současná situace je připomínkou, jak zranitelná je střední Evropa vůči dlouhodobým výkyvům počasí. Zatímco jednotlivé suché týdny zvládneme bez větších problémů, několikatýdenní blokáda srážek již představuje vážnou zátěž pro celý ekosystém i ekonomiku regionu.
Zdroje článku: tn.nova.cz, tretiplaneta.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová