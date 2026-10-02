Přehled slev pro seniory na rok 2027: Můžete ušetřit desetitisíce, stačí vědět kam a využít svého věku

Rituál s občankou, který vás ročně připraví o tisícovku
Pravidelná cesta na pobočku s dokladem v ruce má svou daň. Každé osobní vyzvednutí penze v hotovosti vás od ledna stojí 94 korun. Za dvanáct měsíců to znamená 1128 korun, které by klidně mohly posílit vaši domácí pokladnu.
Přitom stačí vyplnit jediný formulář od České správy sociálního zabezpečení a nechat si důchod posílat rovnou na bankovní účet – bezpečně, pohodlně a zcela bez poplatků. Pozor ale – poplatek se týká jen těch, jimž byla penze přiznána od ledna 2010. Starší ročníky má stát stále v ochraně a poplatek za ně hradí sám.
Speciální výhodu nabízí účet zřízený přímo u České pošty: pokud si na něj necháte posílat penzi, máte nárok na jeden výběr hotovosti na přepážce měsíčně zdarma a jednou měsíčně i na bezplatnou donášku peněz až domů.
Kdy přesně začíná éra polovičních jízdenek
Oslavili jste 65? Právě jste vstoupili do klubu těch, kteří platí za vlak i autobus jen polovinu. Stát garantuje padesátiprocentní slevu na všechny vnitrostátní spoje plošně, takže cesta za rodinou nebo na výlet najednou vyjde na zlomek původní ceny.
Ještě štědřejší je hlavní město. V Praze se po dosažení této věkové hranice vozíte městskou hromadnou dopravou úplně zadarmo. A od roku 2026 to mají senioři ještě jednodušší – stačí ukázat revizorovi občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz. Žádný speciální tarif v Lítačce už nepotřebujete.
Platí to i pro vlaky jedoucí po území Prahy. Prostě nasednete a jedete – bez starostí o peněženku.
Proč vás lékárník sám od sebe neupozorní na levnější variantu
Nákup léků dokáže proměnit měsíční rozpočet v noční můru. Zvlášť když si uvědomíte, že člověk za pultem vám sám od sebe levnější možnost nenabídne. Není to jeho povinnost a on nemá čas studovat váš účet.
Iniciativa musí vzejít od vás. Až příště ponesete recept k pokladně, zeptejte se na alternativní přípravek se stejnou účinnou látkou, ale s nižším doplatkem. Často existuje generická verze, která funguje stejně, ale stojí zlomek ceny originálního léku.
Jeden dotaz vás může ušetřit stovky korun měsíčně. A to se vyplatí vždycky.
Karta, která funguje už od padesáti pěti let
Zapomeňte na mýtus, že na slevy musíte čekat až do důchodu. Senior Pas můžete získat hned po oslavě 55. narozenin – a je zcela zdarma. Podmínkou je jen trvalé bydliště v České republice.
Tato karta vám otevře dveře ke slevám od 5 do 50 procent u několika tisíc partnerů po celé republice. Restaurace, kadeřnictví, lékárny, wellness centra, kulturní akce – prostě všude tam, kde byste běžně platili plnou cenu.
Stačí si kartu nechat vystavit a nosit ji u sebe. Žádné komplikované podmínky, žádné roční poplatky.
Když se všechno sejde najednou a složenky přerostou důchod
Někdy prostě přijde chvíle, kdy se všechno nakupí najednou. Zdražení energií, nečekaná oprava, nemoc. A najednou zjistíte, že složenky za bydlení jsou vyšší než vaše penze. V takovou chvíli není hanba požádat o pomoc.
Klasický příspěvek na bydlení sice skončil, ale nahradila ho takzvaná superdávka – nový nástroj státní sociální podpory, který v sobě slučuje hned několik dřívějších dávek (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí i doplatek na bydlení).
Její výše závisí na reálných příjmech vaší domácnosti. Čím méně máte, tím víc dostanete. A vyplňujete jen jeden formulář místo čtyř.
Proč úřady ani firmy vám samy nic nepošlou
Tady je jádro celé věci: úřady ani firmy vám samy nic nepošlou. Nečekají, až se ozvete. Nepátrají po tom, jestli náhodou nemáte nárok na slevu nebo podporu.
Všechno stojí a padá s vaší vlastní aktivitou. Vyplnit formulář, zeptat se u pokladny, zavolat na infolinku – to je minimum, které od vás nikdo nečeká, ale které vám může ušetřit tisíce korun ročně.
Pár minut vašeho času za stovky korun měsíčně? To je investice, která se vyplatí vždycky. Kdo mlčí, platí plnou cenu.
Zdroje článku: techzpravy.cz, e15.cz, idnes.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá