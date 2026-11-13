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Modrý dům Fridy Kahlo není jen výrazná fasáda. Její ložnice a ateliér vyprávějí příběh celého domova

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Sytě modré stěny proslavily dům Fridy Kahlo téměř stejně jako její autoportréty. Uvnitř však nejsou pouze obrazy vystavené na bílých stěnách. Dochované vybavení, osobní předměty i uspořádání místností ukazují prostředí, ve kterém malířka žila a pracovala. Casa Azul tak představuje jeden z domovů slavných osobností, kde architektura a životní příběh zůstávají těsně propojené.
Modrý dům Fridy Kahlo v Mexiku, současná fotografie fasády muzea. Foto: info-1190 / Magnific.

Modrý dům Fridy Kahlo v Mexiku, současná fotografie fasády muzea. Foto: info-1190 / Magnific.

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 08:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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