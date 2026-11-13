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Obyčejná bublinková fólie najde v zimě nečekané využití. Na okně pomáhá omezit nepříjemné tepelné ztráty

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Pokud ve své domácnosti během chladných měsíců často ztrácíte teplo, rozhodně byste měli zakročit včas. Tento trik vám dokáže účinně pomoci.
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Zdroj: Fotografie: BydlímeÚtulně
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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