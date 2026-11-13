Obyčejná bublinková fólie najde v zimě nečekané využití. Na okně pomáhá omezit nepříjemné tepelné ztráty

Pokud ve své domácnosti během chladných měsíců často ztrácíte teplo, rozhodně byste měli zakročit včas. Tento trik vám dokáže účinně pomoci.
Zimní měsíce se blíží čím dál rychlejším tempem a každý nový den začíná být mnohem chladnější. Pravděpodobně i vy, když jste venku, myslíte jen na to, jak se co nejdříve dostat do svého teplého domova. Často se však může stát, že
po příchodu domů je vaše hřejivé útočiště vychladlé. Jedná se o nejčastější důsledek špatně těsnicích oken, kterými uniká teplo ven. Máme pro vás jednoduchý trik, jak se tomuto problému vyhnout, a udržet tak svou domácnost v teple za jakýchkoliv okolností. Jednoduchý trik zabrání unikání tepla ven
Pokud ve vaší domácnosti uniká teplo, rozhodně nebude vhodným řešením nastavení topných těles na vyšší stupeň. To totiž může být velmi nákladné, zejména
v dnešní době, kdy ceny energií neustále stoupají – a stejně tímto způsobem problém nijak nevyřešíte. Naštěstí však existuje velmi jednoduchý a levný způsob, jak situaci vyřešit a udržet svůj domov za jakýchkoliv okolností v teple – pomůže vám bublinková fólie.
Tento trik láme rekordy na celém internetu. Mnoho lidí ho v poslední době ze zvědavosti testuje, aby zjistili, zda je opravdu tak účinný.
Navíc vás vyjde jen na pár korun, protože si nemusíte pořizovat žádné speciální pomůcky ani složitě sestavovat určitá zařízení. Budete potřebovat pouze následující položky: lahvička s rozprašovačem, teplá voda, bublinková fólie.
Jak bublinkovou fólii aplikovat
Tento trik je mnohem jednodušší, než si pravděpodobně myslíte – kromě toho se nemusíte bát žádného poškození svých oken, protože ani jedna z pomůcek, které potřebujete, nedokáže udělat ani škrábanec. Prvním krokem je vystřižení bublinkové fólie:
Nejprve si změřte přesnou velikost skla, ze kterého uniká teplo, poté ji změřte na materiálu a vyřízněte ji na správnou velikost. To byste měli zvládnout bez sebemenší námahy, protože fólie je měkká, pružná a lze ji velmi snadno stříhat. Nyní nalijte teplou vodu do lahve s rozprašovačem a opatrně postříkejte sklo zevnitř – vody nesmí být ani příliš mnoho, ani příliš málo. Vezměte si do ruky bublinkovou fólii a také ji postříkejte (fólie má dvě strany – rovnou a vypouklou – postříkejte pouze vypouklou stranu). Následně přiložte bublinkovou fólii vypouklou stranou opatrně ke sklu (netlačte na okno příliš silně, ale ani příliš lehce). Pokud to uděláte správně, vydrží fólie připevněná k oknu naprosto celou zimu. Je to levný a rychlý způsob izolace oken, který vám ušetří mnoho tepla, a tím také peněz! Fotografie: Pexels
Jakmile provedete izolaci bublinkovou fólií, je dobré spustit žaluzie. Ty totiž slouží jako další vrstva tepelné ochrany. Kromě toho se nemusíte bát, že se vám zašpiní okna a fólie zanechá viditelné šmouhy –
její odstranění je stejně jednoduché jako její aplikace. Rozhodně se proto nebojte vyzkoušet tento jednoduchý trik a vyhnout se zbytečným ztrátám tepla během chladných zimních měsíců.
Zdroj:
Genialne
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Tepelná izolace oken doslova za pár korun. Bublinková fólie ochrání domácnost před zbytečnými ztrátami appeared first on BydlímeÚtulně.cz.