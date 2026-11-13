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Sójová omáčka: Ta originální vzniká díky plísním a báječně s ní vyladíte vývar nebo guláš

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Dennívýzva
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Pravděpodobně trůní v lednici každé české domácnosti, ale zároveň možná jen hrstka z nás využívá naplno její potenciál. Když jídlu něco chybí, prostě přidáme pár kapek sójovky. Tahle ingredience je ale netušených možností!
sójovka z lahve

sójovka z lahve

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 05:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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