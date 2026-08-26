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Celníci na D10 zastavili auto plné nezdaněných cigaret

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Rutinní kontrola osobního vozidla na dálnici D10 přinesla začátkem srpna nečekaný úlovek. Hlídka Oddělení mobilního dohledu Celního úřadu pro Středočeský kraj vytipovala ve čtvrtek…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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